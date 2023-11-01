Зеленський тогоріч нагородив орденом автора скандальної статті Time

Журналіст належить до числа тих, хто вже не вперше бував в офісі президента від початку повномасштабної війни

Зеленський нагородив Саймона Шустера «за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва»

Автор нещодавньої статті про президента України Володимира Зеленського у журналі Time Саймон Шустер, який у 2019 році писав «викривальні» статті про «нацистів» полку «Азов», у серпні 2022 року був нагороджений Володимиром Зеленським орденом «За заслуги» ІІІ ступеня».

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Згідно з указом на сайті глави держави від 23 серпня, Саймон Шустер вказаний серед числа іноземців, яких напередодні Дня незалежності «за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі» нагородили державними нагородами України.

Зеленський минулого року нагородив Саймона Шустера державною нагородою фото: скріншот

Автор матеріалу, який спираючись на анонімні джерела, неназваних «радників» та «помічників» Зеленського, у своїй статті пише про «самотню боротьбу Зеленського», масштабну корупцію та зневіру оточення президента у можливості перемогти у війні.

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Зокрема, матеріал викликав широке обговорення в суспільстві та неоднозначну реакцію в офісі президента. Зокрема голова Офісу президента Андрій Єрмак, який спочатку анонсував статтю до прочитання у своєму Telegram, а впродовж години видалив цей пост.

Зазначимо, що Саймон Шустер не вперше пише про Україну та президента Володимира Зеленського. У квітні 2022 року він провів два тижні з президентом України та його оточенням, після чого опублікував матеріал в Time у номері, що вийшов із фото Зеленського на обкладинці.

Нагадаємо, американський журнал Time вийшов із передовим матеріалом про президента України Володимира Зеленського, його боротьбу за міжнародну допомогу Україні та його фотографією на обкладинці.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на статтю Time про Зеленського.