Напад на журналіста Ткача: поліція відреагувала

Журналіст звернувся до медичного закладу за допомогою через тілесні ушкодження

Правоохоронці Київщини розпочали кримінальне провадження за виявленою публікацією про перешкоджання журналістській діяльності. Про це інформує Національна поліція України.

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«Українська правда» раніше сьогодні повідомила, що 17 листопада на журналіста Михайла Ткача під час зйомок біля ресторану «Тандир» у селищі Козин Київської області напали.

«Я вийшов із автомобіля, повідомив, що я журналіст «Української правди». Охоронці почали мне блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також наніс удар мені», – розповів Ткач.

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У поліції додали, що заяв та повідомлень про перешкоджання журналістській діяльності за цей час не надходило. 18 листопада журналіст звернувся до медичного закладу за допомогою через тілесні ушкодження, отримані в результаті конфлікту біля ресторанного закладу. Медики повідомили про вказаний факт поліцію, як передбачає процедура у подібних випадках, – додали правоохоронці.

Нагадаємо, з початку російсько-української війни, в період із 2014 року до 2023 року, загинули 75 медійників. Такими є дані Моніторингу російських злочинів проти журналістів і медіа Інституту масової інформації.