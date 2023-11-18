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Напад на журналіста Ткача: поліція відреагувала

Надія Карбунар
glavcom.ua
Напад на журналіста Ткача: поліція відреагувала
Михайло Ткач після нападу звернувся до медиків
фото з відкритих джерел

Журналіст звернувся до медичного закладу за допомогою через тілесні ушкодження

Правоохоронці Київщини розпочали кримінальне провадження за виявленою публікацією про перешкоджання журналістській діяльності. Про це інформує Національна поліція України.

«Українська правда» раніше сьогодні повідомила, що 17 листопада на журналіста Михайла Ткача під час зйомок біля ресторану «Тандир» у селищі Козин Київської області напали.

«Я вийшов із автомобіля, повідомив, що я журналіст «Української правди». Охоронці почали мне блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також наніс удар мені», – розповів Ткач.

У поліції додали, що заяв та повідомлень про перешкоджання журналістській діяльності за цей час не надходило. 18 листопада журналіст звернувся до медичного закладу за допомогою через тілесні ушкодження, отримані в результаті конфлікту біля ресторанного закладу. Медики повідомили про вказаний факт поліцію, як передбачає процедура у подібних випадках, – додали правоохоронці.

Нагадаємо, з початку російсько-української війни, в період із 2014 року до 2023 року, загинули 75 медійників. Такими є дані Моніторингу російських злочинів проти журналістів і медіа Інституту масової інформації.

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Теги: Українська правда поліція журналіст Артем Франков

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