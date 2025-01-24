На Полтавщині у ДТП загинула відома блогерка: без мами залишилося троє дітей

Унаслідок ДТП 39-річна пасажирка Lexus померла, її дитина отримала поранення

Сьогодні, 24 січня, на Полтавщині трапилася ДТП на 209 кілометрі автодороги Київ – Харків – Довжанський, неподалік села Засулля Лубенської територіальної громади. Внаслідок чого загинула 39-річна пасажирка позашляховика Lexus. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Полтавській області.

Як зауважує харківський блогер Женя Зуб, загиблою є популярна українська блогерка Анна Жук, відома як Анет.

Анна Жук була матір`ю трьох дітей фото: instagram/Anet080808

«За кермом авто перебував чоловік Анни, який пішов на обгін по правій смузі. Там знаходилася машина, що стояла. Анна одразу загинула, дитина яка перебувала ззаду, зламала чи то руку, чи то ногу», – написав блогер.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Lexus, під керуванням водія 1999 року народження, зіткнувся із вантажівкою Renault Premium, що стояла за межами проїзної частини дороги.

Унаслідок ДТП 39-річна пасажирка позашляховика Lexus від отриманих травм померла на місці події. Водіїв вантажівки (1983 року народження) та позашляховика, а також малолітнього пасажира автомобіль Lexus (2015 року народження) з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Наразі з'ясовуються обставини ДТП.

Що відомо про Анну Жук?

Анна Жук була популярною харківською блогеркою під псевдонімом Anet080808 та матір'ю трьох синів.

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Блогерка активно вела сторінку в Instagram та організовувала збори на підтримку Збройних сил України.