«Мамо, я народна!». Співачка, яку Зеленський нагородив високим званням, поділилася сімейним відео

Артистка зателефонувала мамі хизуватися своїм званням, одразу як отримала його

Президент Володимир Зеленський надав звання Народної артистки України співачці з Полтавщини Ярославі Руденко. Артистка поділилася, як цій новині зраділа її мама. Відповідне відео Руденко оприлюднила в Instagram.

Ярослава Руденко розповіла, що як тільки взнала про своє нове звання, то зателефонувала похизуватися мамі.

«Як тільки дізналася, що президент України Володимир Зеленський присвоїв мені звання Народна артистка України, я зразу зателефонувала мамі. Ось такі емоції щастя були в моєї мами. Дякую усім, хто радіє разом із нами!», – йдеться у дописі до відео.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ярослава Руденко (@yaroslava__rudenko)

Користувачі соцмереж також вітають співачку із новим званням.

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Що відомо про Ярославу Руденко?

Ярослава Руденко народилася в селі Рудка, що на Полтавщині, у колишньому Гребінківському районі. Там вона здобула середню освіту в місцевій гімназії, де навчалася вокалу, грі на фортепіано та співала в хорі залізничників.

Згодом вона закінчила студію при Національному українському народному хорі імені Верьовки, ставши його учасницею. Вищу освіту здобула в КНУКІМ та педагогічному університеті імені Драгоманова.

Співачка Ярослава Руденко народилася в селі Рудка, що на Полтавщин фото: Ярослава Руденко/Facebook

У 2019 році захистила дисертацію на тему «Творчість Раїси Кириченко у контексті музично-пісенного мистецтва Полтавщини» та отримала науковий ступінь кандидата мистецтвознавства.

Нині 36-річна Ярослава Руденко є солісткою Національної філармонії України та Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю ЗСУ. За свій внесок у культуру та підтримку військових вона нагороджена президентом України медаллю «За гуманітарну участь в АТО», орденами Княгині Ольги I та II ступенів, а також відзнаками «За сприяння війську».

20 січня Володимир Зеленський присвоїв їй звання Народної артистки України.

Раніше, Ярослава Руденко зізналася, що батько вигнав її маленькою із мамою на вулицю, і після цього не проявляв інтересу до їхнього життя: «Коли мені був рік, нас із мамою вигнав батько на вулицю. Просто так. А точніше, так захотіла його мати (моя баба). Ми з мамою переночували в сусідів. А на ранок, приїхали мамині батьки і нас забрали в село Рудка, що на Полтавщині».