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Біля Криму стався землетрус

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Біля Криму стався землетрус
Підземні поштовхи біля півострова фіксувалися о 05:50 1 вересня
фото: Pixabay (ілюстративне)

Магнітуда коливання становила 3,5 бала

У неділю вранці поблизу Кримського півострова стався землетрус. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

«1 вересня о 05:50:56 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус поблизу півострова Крим. Джерело землетрусу розташоване у східній частині Чорного моря, 20 кілометрів на південний схід від узбережжя півострова Крим, на глибині 6 км. Землетрус не становить загрози для населення України», – йдеться в повідомленні.

За даними центру, магнітуда коливання була 3,5 бала за шкалою Ріхтера.

Спеціалісти класифікували землетрус як ледве відчутний. Коливання можуть відчути тільки окремі люди, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Епіцентр землетрусу біля Криму
Епіцентр землетрусу біля Криму
мапа: Головний центр спеціального контролю

Нагадаємо, що не так давно У Росії біля берегів Камчатки стався землетрус та почалося виверження вулкана. 

Раніше прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда скасував свою поїздку до Казахстану, Узбекистану та Монголії через підвищений ризик потужного землетрусу на величезній території вздовж узбережжя Тихого океану.

До слова, 16 червня у Грузії сталися одразу чотири землетруси. 

Теги: Крим землетрус стихійні лиха

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