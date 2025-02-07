Десантник, який повернувся з полону, вперше побачить свою доньку: щемлива історія

Павло Зубань повернувся додому в рамках обміну 5 лютого, за 16 днів до свого дня народження

З полону 5 лютого повернувся військовий 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Павло Зубань. Захисник із Полтавщини вперше зустрінеться зі своєю молодшою донькою Яриною, якій у березні виповниться два роки. Про це повідомляє полтавське медіа «Зміст».

Дружина військового Анастасія розповіла, що військовий бачив доньку лише через телефон, адже коли він вирушив на позиції, їй було всього тиждень.

фото: Зміст

9 квітня 2023 року, після оборони Мар’їнки на Донеччині, боєць потрапив у полон. В очікуванні його повернення Анастасія брала участь в акціях-нагадуваннях про військовополонених у своєму місті. Разом із нею на заходи приходила і їхня старша донька, семирічна Варвара, а згодом вона почала брати й маленьку Яринку.

Павло Зубань повернувся додому в рамках обміну 5 лютого, за 16 днів до свого дня народження. Радісну новину він повідомив дружині телефоном навіть раніше, ніж вона отримала офіційне підтвердження від Координаційного штабу.

Нагадаємо, Україна змогла повернути з російської неволі 5 лютого 150 воїнів. Серед повернених – воїни Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

Як повідомлялося, під час обміну полонених 5 лютого повернувся житель села Дашківці Вінницького району Володимир Ткаченко. Чоловіка вважали зниклим безвісти.