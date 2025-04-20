Росія звинуватила Україну у порушенні перемир'я

Росія заявила, що під атакою були прикордонні райони Брянської, Курської та Бєлгородської областей

«Великоднє перемир’я», оголошене Росією, супроводжується збільшенням кількості російських обстрілів і застосуванням окупантом дронів-камікадзе

Формат повного припинення вогню, про який напередодні оголосив президент Росії Володимир Путін, надалі супроводжується збільшенням кількості обстрілів російською сторону. Проте Міністерство оборони Росії заявило, що Україна нібито порушила «Великоднє перемир’я» понад тисячу разів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомство.

В російському міністерстві заявили, що українські військові «444 рази обстріляли позиції РФ» та нарахували «понад 900 атак українських безпілотників».

Також у звіті міністерства йдеться про те, що під атакою були прикордонні райони Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

«Внаслідок цього є загиблі та поранені серед мирного населення, а також пошкодження цивільних об’єктів», – заявили в Міноборони РФ.

Тим часом, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на доповідь головнокомандувача Олександра Сирського.

«Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе – лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії. Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за час із 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій.

«Ми фіксуємо кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готові надати партнерам відповідну інформацію», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».