Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія звинуватила Україну у порушенні перемир'я

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія звинуватила Україну у порушенні перемир'я
Росія заявила, що під атакою були прикордонні райони Брянської, Курської та Бєлгородської областей
фото з відкритих джерел

«Великоднє перемир’я», оголошене Росією, супроводжується збільшенням кількості російських обстрілів і застосуванням окупантом дронів-камікадзе

Формат повного припинення вогню, про який напередодні оголосив президент Росії Володимир Путін, надалі супроводжується збільшенням кількості обстрілів російською сторону. Проте Міністерство оборони Росії заявило, що Україна нібито порушила «Великоднє перемир’я» понад тисячу разів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомство.

В російському міністерстві заявили, що українські військові «444 рази обстріляли позиції РФ» та нарахували «понад 900 атак українських безпілотників».

Також у звіті міністерства йдеться про те, що під атакою були прикордонні райони Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

«Внаслідок цього є загиблі та поранені серед мирного населення, а також пошкодження цивільних об’єктів», – заявили в Міноборони РФ.

Тим часом, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на доповідь головнокомандувача Олександра Сирського.

«Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе – лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії. Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за час із 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій.

«Ми фіксуємо кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готові надати партнерам відповідну інформацію», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів». 

Читайте також:

Теги: перемир'я росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прощання з окупантом відбудеться 18 квітня у місті Улан-Уде
ЗСУ ліквідували бурятського борця, який був командиром танкового взводу
16 квiтня, 20:34
Ігор Луценко: «Держава усунулася від діяльності з оборони самої себе, зокрема, у сфері дронів»
Ігор Луценко: Еліта принципово відмовляється воювати – це найглибший моральний розлом суспільства інтерв’ю
15 квiтня, 08:50
Фірсін був членом збірної команди Свердловської області з тхеквондо GTF
ЗСУ ліквідували російського тхеквондиста
12 квiтня, 20:53
Українці розробили нову ракету-дрон
Українці розробили нову ракету-дрон
12 квiтня, 08:39
Росія знову атакувала Харків
Поранено дітей, пошкоджено будинки та підприємства: наслідки атаки на Харків
2 квiтня, 07:06
У майбутньому воїни хотіли б залишитися в країні, яку захищали
У одній із бригад ЗСУ воюють легіонери з Китаю
23 березня, 17:10
Повітряні сили України знищили обслугу ворожої переправи на окупованій території Херсонщини
На Херсонщині Повітряні сили знищили роту окупантів разом із технікою
23 березня, 15:27
Військовий розповів, що вторгненням у Курську область Україна завдала РФ важких втрат
Українські військові розповіли про важкий відступ із Курщини – WSJ
22 березня, 13:45
Через вибух стався викид нафти
На Кубані на палаючій нафтобазі стався вибух: підприємство горить вже другу добу
21 березня, 04:23

Події в Україні

Окупанти атакували FPV-дронами евакуаційне авто
Окупанти атакували FPV-дронами евакуаційне авто
Росія порушила перемир’я, вже відбулося понад 20 штурмів – Зеленський
Росія порушила перемир’я, вже відбулося понад 20 штурмів – Зеленський
МЗС України відреагувало на скандальну трансляцію Fox News
МЗС України відреагувало на скандальну трансляцію Fox News
Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2025 року
Втрати ворога станом на 20 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протести проти політики Трампа у США: головне за ніч
Протести проти політики Трампа у США: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
352K
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 квітня 2025
34K
Путін оголосив великоднє перемир'я
20K
У авіакатастрофі загинув російський пілот, який воював проти України
11K
Росіяни отримали наказ вийти на кордон Дніпропетровської області: названо дату

Новини

Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Сьогодні, 04:43
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:08
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Вчора, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua