Влада проведе обов'язкову евакуацію дітей із двох районів Запоріжжя – Верещук

Райони, в яких потрібно оголошувати обов'язкову евакуацію, визначають ОВА та ради оборони

Сьогодні, 28 серпня, влада оголосить обов'язкову евакуацію дітей із Василівського та Пологівського районів Запорізької області. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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«У нас сьогодні буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов'язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області –Василівський та Пологівський райони. П'ять населених пунктів, 54 дитини ми повинні вивезти», – сказала Верещук.

За її словами, нині обов'язкова евакуація дітей у примусовий спосіб відбувається у Вовчанській громаді Куп’янського району Харківської області. Крім того, досі на Донеччині залишають 89 дітей, яких необхідно вивезти у безпечніше місце.

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Віцепрем'єр-міністр пояснила, що райони, в яких потрібно оголошувати обов'язкову евакуацію, визначають ОВА та ради оборони. Вони ухвалюють необхідні рішення та звертаються до уряду. І тоді запускається процес евакуації.

Вона запевнила у тому, що нині в Україні налагоджений механізм евакуації громадян, є чіткі алгоритми дій та комунікація із міжнародними партнерами, волонтерами.

Раніше повідомлялося, що мешканці Куп’янської громади на Харківщині відмовляються від евакуації. найчастіше це роблять пенсіонери, але буває, що не хочуть їхати і молоді сім’ї з дітьми.

Нагадаємо, що 10 серпня в Куп'янському районі оголошено обов'язкову евакуацію. Це пов'язано із посиленням обстрілів з боку РФ. Примусова евакуація оголошена з території населених пунктів, наближених до зони бойових дій, Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково з територій Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.