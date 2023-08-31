180 тис. українців помилково отримують виплати переселенців. Верещук анонсувала рішення

Ірина Верещук зазначила, що помилки в реєстрі виправлять, а люди, які не підпадають під умови виплат коштів, перестануть їх отримувати

Верифікація засвідчила, що майже 180 тис. громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи. Про це заявила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

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«Те, що мені відомо зараз, станом на сьогодні: 109 тис. постійно перебувають за кордоном, проживають там, і отримують виплати там, і отримують виплати як внутрішньо переміщені особи», – сказала Верещук.

Окрім того, майже 10 тис. українців значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, проте на них і далі отримують виплати.

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Віцепрем'єр повідомила, що у реєстрі також знайшли помилки, коли двоє членів сім'ї, наприклад і батько, і мати, подали на виплати для тих самих дітей. За її словами, таких родин знайшли майже 60 тис.

Верещук додала, що всі помилки виправлять, і виплати таким особам припинять. Вона зазначила, що наразі виплати для переселенців отримують 2 млн 600 тис. осіб.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Відтермінували норму про виплату на сім'ю, а не на особу. У відомстві нагадали, що у середині липня Кабмін змінив правила щодо надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Згідно з цими змінами, за оформленням допомоги на проживання має звертатися одна людина від всієї сімʼї, а не кожен член сімʼї окремо.

Зазначається, що нові правила мали б запрацювати з 1 серпня 2023 року і стосувалися внутрішніх переселенців, які вперше звертаються по допомогу. Однак уряд відтермінував запровадження цієї новації до 1 листопада 2023 року.