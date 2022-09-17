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Верещук закликає людей поки не повертатися у звільнені населені пункти Харківщини

Альона Боженко
glavcom.ua
Верещук закликає людей поки не повертатися у звільнені населені пункти Харківщини
Верещук закликала почекати з поверненням на звільнену частину Харківської області
фото ілюстративне

«Ситуація там покращилася, але не для того, щоб повертатися»

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала громадян  які хочуть повернутися у звільнені від загарбників населені пункти Харківської області, поки що з цим почекати. Відповідну заяву вона зробила в ефірі телемарафону.

«Там тривають обстріли (на звільненій частині Харківської області - ред.). Там ситуація покращилася, але не для того, щоб повертатися. Тому моє прохання та рекомендація - почекати», – закликала Верещук.

За її словами, на звільнених територіях ще тривають обстріли, «ситуація там покращилася, але не для того, щоб повертатися».

«Тому моє наполегливе прохання до людей, які дуже хочуть повернутися у свої рідні Ізюм, Балаклею та інші – почекати, дати можливість владі зробити все, щоб ці території були розміновані, щоб там було відновлено живлення, наші провайдери працювали», – зазначила вона.

При цьому вона наголосила, що наразі першочерговим завданням України у цьому регіоні є відновлення місцевої влади у деокупованих населених пунктах.

Нагадаємо, триває 206-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку. 

Теги: Ірина Верещук Харківщина

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