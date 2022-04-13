Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)

У дворі маєтку Пінчука – швидкі, які виїжджали для надання допомоги постраждалим від окупації міст і селищ Київщини

За даними ЗМІ, Пінчук від початку війни перебуває у Лондоні

На другому тижні війни добровольці зайшли до маєтку кума Путіна Віктора Медведчука на Вишгородському напрямку під Києвом. Маєток перебував у стадії реконструкції, а тому користуватися ним – митися, грітися та ночувати, не виявилось можливим. Про це повідомляє «Українська правда».

Захисники Києва, серед яких був і Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова), пішли до сусідів Медведчука.

До будинків братів бізнесменів Суркісів, які у перші дні повномасштабного вторгнення Росії залишили країну разом зі своїми онуками призовного віку, військових і медиків не пустили. «Для того, щоб палаци Суркісів дочекались своїх власників з Відня, на захист нерухомості стали навіть високопосадовці», – розповідає керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю Геннадій Друзенко.

Єдиним варіантом на цій закритій і до війни добре охоронюваній території залишився маєток Віктора та Олени Пінчук, який стояв законсервований багато років. За годину після того, як люди у військовій формі зайшли до будівлі, з ними зв'язався особисто Пінчук. Так мобільний госпіталь отримав штаб за згодою сторін.

Тут з'явилися медикаменти, розкладені на більярдному столі, біля басейну – ящики з медичним устаткуванням, а у дворі – швидкі, які виїжджали для надання допомоги постраждалим від окупації міст і селищ у Київській області і продовжують виїжджати на Схід. Щоправда, щойно побиті російські війська були змушені відступити від Києва, одна зі сторін почала сумніватися у згоді. І це не військові медики.

Пінчук, за інформацією джерел УП, від початку повномасштабного наступу Росії перебуває у Лондоні.