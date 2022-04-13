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    Події в Україні

    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)

    У&nbsp;дворі маєтку Пінчука &ndash; швидкі, які виїжджали для надання допомоги постраждалим від окупації міст і селищ Київщини - Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    У дворі маєтку Пінчука – швидкі, які виїжджали для надання допомоги постраждалим від окупації міст і селищ Київщини
    фото: Михайло Ткач/Facebook

    За даними ЗМІ, Пінчук від початку війни перебуває у Лондоні

    На другому тижні війни добровольці зайшли до маєтку кума Путіна Віктора Медведчука на Вишгородському напрямку під Києвом. Маєток перебував у стадії реконструкції, а тому користуватися ним – митися, грітися та ночувати, не виявилось можливим. Про це повідомляє «Українська правда».

    Захисники Києва, серед яких був і Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова), пішли до сусідів Медведчука.

    До будинків братів бізнесменів Суркісів, які у перші дні повномасштабного вторгнення Росії залишили країну разом зі своїми онуками призовного віку, військових і медиків не пустили. «Для того, щоб палаци Суркісів дочекались своїх власників з Відня, на захист нерухомості стали навіть високопосадовці», – розповідає керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю Геннадій Друзенко.

    Єдиним варіантом на цій закритій і до війни добре охоронюваній території залишився маєток Віктора та Олени Пінчук, який стояв законсервований багато років. За годину після того, як люди у військовій формі зайшли до будівлі, з ними зв'язався особисто Пінчук. Так мобільний госпіталь отримав штаб за згодою сторін.

    Тут з'явилися медикаменти, розкладені на більярдному столі, біля басейну – ящики з медичним устаткуванням, а у дворі – швидкі, які виїжджали для надання допомоги постраждалим від окупації міст і селищ у Київській області і продовжують виїжджати на Схід. Щоправда, щойно побиті російські війська були змушені відступити від Києва, одна зі сторін почала сумніватися у згоді. І це не військові медики.

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    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)
    фото: Михайло Ткач/Facebook

    Пінчук, за інформацією джерел УП, від початку повномасштабного наступу Росії перебуває у Лондоні.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна Віктор Пінчук окупація #stoprussia
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    Маєток Пінчука під Києвом перетворився на військовий шпиталь (фото)