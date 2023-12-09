Верховна Рада ухвалила закон про криміналізацію контрабанди

Ухвалений закон передбачає кримінальну відповідальність за контрабанду товарів через кордон України у значних та великих розмірах

«За» проголосували 248 народних депутатів

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів». Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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«За» проголосували 248 народних депутатів.

Ухвалення цього закону було вимогою для надання макрофінансової допомоги від ЄС на 1,5 млрд євро.

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Документ передбачає кримінальну відповідальність за контрабанду товарів через кордон України у значних та великих розмірах та недостовірне декларування. Железняк зазначив, що йдеться про підвищення порогів для товарної контрабанди у 5 разів; підвищення порогів для підакцизних – у 2 рази.

Окрім того, кримінальну відповідальність нестимуть ті, хто недостовірно декларує товари, зокрема і за змовою з митниками.

Зазначається, що Верховна Рада ухвалила редакцію Комітету з правками. На них наполягав український бізнес. Зокрема:

пороги для товарної контрабанди пропонується підняти у п’ять разів (до 6 млн грн);

пороги для підакцизних підняти вдвічі (до 1,3 млн грн);

набуття чинності товарної контрабанди відкладається до середини 2024 року;

враховано численні наполягання бізнесу щодо зазначення умисної форми вини, виключно за наявності якої може відбуватися кваліфікація дій як злочину.

«Суттєво обмежено можливі випадки притягнення до відповідальності за «контрабандними» статтями за подання документів із неправдивими відомостями – у зміненій редакції вони мають бути підставою для переміщення товарів, мають підлягати обов’язковому декларуванню відповідно до митного законодавства, а також мати вплив на визначення розміру митних платежів чи дотримання заходів нетарифного регулювання», – пояснив Железняк.

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Раніше Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.