Планував балотуватись до Верховної Ради, щоб шпигувати: в Одесі викрито агента РФ

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення

У рамках спецоперації було затримано російського агента ФСБ в Одесі, який планував балотуватись до Верховної Ради, щоб шпигувати для ворога. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Зазначається, що останній місяць підозрюваний активно займався «розкруткою» власного образу потенційного кандидата у народні депутати України. Для цього він вступив до громадської організації, яка займається питанням екології. Зокрема розмістив свою політичну рекламу на декількох пасажирських автобусах, що курсують містом.

Гроші на обидва «проєкти» були виділені спецслужбами Росії. Окремо зрадник запросив для себе винагороду в розмірі 5,5 тис. дол. щомісяця.

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«Також задокументовано, що російський агент намагався виявити локації ППО та засобів берегової оборони міста, у тому числі протикорабельних комплексів ЗСУ», – зазначає пресслужба.

Чоловіка було затримано «на гарячому» під час виконання дорозвідки місцевості поблизу одного з українських об’єктів.

Російський агент, з псевдонімом «Мазепа», для фото й відеофіксації придбав на чорному ринку спеціальний пристрій прихованої зйомки. Отримані відомості він передавав через популярний месенджер, а щоб максимально замаскувати «сеанси» зв’язку використовував різні телефонні номери та акаунти.

«Згодом ворожий агент написав заяву на вступ до кремлівської партії «Єдина Росія» і у разі захоплення регіону сподівався увійти до керівної ланки окупаційної адміністрації Росії», – додали в СБУ.

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На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила ще одного агента РФ на Миколаївщині. Ним виявився колишній правоохоронець, якого звільнили з Національної поліції у березні 2023 року.