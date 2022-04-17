Вибухи у Києві: столична влада пояснила, що це могло бути

У неділю, 17 квітня, вранці жителі столиці чули звуки вибухів. Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу «Рада», це, ймовірно, була робота систем ППО.

Так, ввечері та вранці в місті лунали сигнали повітряної тривоги. Однак перший заступник мера запевнив: вибухів не було.

«Попри те, що в Києві ввечері та зранку лунали сигнали повітряної тривоги, у столиці спокійно – ніяких вибухів не було. Це, швидше за все, була робота протиракетної оборони», – розповів Поворозник.

Нагадаємо, у Києві вранці повідомили про вибухи на лівому березі. Містяни фіксували також стовпи диму.

Також відомо, що Бровари під Києвом уранці потрапили під ракетний обстріл, внаслідок цього було пошкоджено інфраструктурні об'єкти.