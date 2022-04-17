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    Події в Україні

    Вибухи у Києві: столична влада пояснила, що це могло бути

    Влада столиці наголошує, що вибухів у місті не було - Вибухи у Києві: столична влада пояснила, що це могло бути
    Влада столиці наголошує, що вибухів у місті не було
    фото з відкритих джерел

    Ввечері та вранці у місті лунали сигнали повітряної тривоги

    У неділю, 17 квітня, вранці жителі столиці чули звуки вибухів. Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу «Рада», це, ймовірно, була робота систем ППО.

    Так, ввечері та вранці в місті лунали сигнали повітряної тривоги. Однак перший заступник мера запевнив: вибухів не було.

    «Попри те, що в Києві ввечері та зранку лунали сигнали повітряної тривоги, у столиці спокійно – ніяких вибухів не було. Це, швидше за все, була робота протиракетної оборони», – розповів Поворозник.

    Нагадаємо, у Києві вранці повідомили про вибухи на лівому березі. Містяни фіксували також стовпи диму.

    Також відомо, що Бровари під Києвом уранці потрапили під ракетний обстріл, внаслідок цього було пошкоджено інфраструктурні об'єкти.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 17 квітня
    Теги: росія окупанти війна Україна КМДА окупація #stoprussia
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    Вибухи у Києві: столична влада пояснила, що це могло бути