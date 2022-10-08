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«Усе вказує на російський слід»: Подоляк про вибух на Кримському мосту

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Усе вказує на російський слід»: Подоляк про вибух на Кримському мосту
Російська верхівка шукає винних за поразки на фронті, упевнений Михайло Подоляк
фото з відкритих джерел

Фура, яка здетонувала, за всіма ознаками заїхала на міст з боку РФ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк дав оцінку останнім подіям у Криму. На його думку, вибух на Керченському мосту – конкретний матеріальний прояв конфлікту між ФСБ/ЧВК з одного боку і Міноборони/Генерального штабу РФ з іншого.

«Безумовно, ми є свідками початку в Росії масштабних негативних процесів. Різко впала керованість серед силовиків, почалися потужні конфлікти серед російських спецслужб, всі шукають винних в військових поразках, хочуть переформатувати найближче оточення пана Путіна і зайняти інші посади. Або арештувати тих чи інших генералів», – написав Подоляк.  

Представник Банкової також зазначив, фура, яка здетонувала, за всіма ознаками заїхала на міст з боку РФ. Тож відповіді потрібно шукати саме в Росії. Логістика підриву, синхронізація з паливним ешелоном, обсяг знищеного дорожнього полотна – усе це чітко вказує на російський слід.

«Тому ще раз, наразі в цьому яскравому інциденті ми вбачаємо загострення конфлікту між військовими та силовими структурами Росії та його вихід з під контролю Кремля», – вважає радник керівника Офісу президента.

Російська верхівка шукає винних за поразки на фронті, упевнений Михайло Подоляк. ФСБ та власники ПВК ведуть кампанію за звільнення військового керівництва - міністра Шойгу та глави ГШ Герасимова. Підрив мосту ж – особистого проєкту Путіна – не тільки підриває позиції ФСБ, які дозволили цьому статися, але і дає алібі військовим за системні поразки на півдні України. Мовляв, через провал ФСБ рухнула вся логістика тилового забезпечення і підвозу резервів.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.

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Теги: вибух відео звільнення Міноборони пожежа путін радник росіяни українці ювілей

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