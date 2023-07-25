Вибух в Оленівській колонії: ООН спростувала брехню Росії

Росія не надала надійних гарантій безпеки для відвідування місця теракту в Оленівці

Організація Об'єднаних Націй спростувала заяви Росії про те, що українські військовополонені у колонії Оленівки загинули нібито через обстріл Himars в липні 2022 року. Про це повідомляється на офіційному сайті ООН.

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Верховний комісар Організації з прав людини Фолькер Тюрк зазначив, що військовополонені, які зазнали поранень або загинули в Оленівці, та члени їхніх сімей «заслуговують на те, щоб правда була відома, а винні в порушеннях міжнародного права були притягнуті до відповідальності».

Своєю чергою в ООН розповіли, що провели численні інтерв'ю з українськими воїнами, які пережили теракт у Оленівці, і детально проаналізували наявні додаткові дані.

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«Хоча точні обставини інциденту в ніч з 28 на 29 липня 2022 року залишаються нез'ясованими, доступна інформація та наш аналіз дозволяють зробити висновок, що він не був спричинений ракетою Himars», – йдеться в заяві ООН.

Також додали, що Москва не задовольнила запити на доступ до частин України, що перебувають під тимчасовою окупацією РФ, і не надала задовільних гарантій безпеки для відвідування місця теракту.

Нагадаємо, російські війська 29 липня 2022 року обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars.

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Проте, українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли