Брехня росіян і незворушність суддів. Чубаров розповів подробиці суду у Гаазі

«Мені здавалося, що зараз хтось не витримає…»

У Гаазі з 6 до 14 червня проходили усні слухання Міжнародного суду ООН у справі за позовом України щодо порушення Росією двох міжнародних конвенцій – про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та про боротьбу з фінансуванням тероризму. Як очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів в інтерв’ю «Главкому», у суді ООН від російської сторони постійно лунали відверто брехливі виступи.

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Позов України було подано ще у січні 2017 року. Основні звинувачення у позові України включали насильницькі викрадення та зникнення людей в окупованому Криму, вбивства мирних жителів, цілеспрямоване політичне та культурне переслідування кримських татар та інших етнічних груп, масові обшуки, незаконні затримання та позбавлення волі громадян України, які живуть у Криму, заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; надання Росією коштів, зброї, транспортних засобів, обладнання групам, які причетні до актів тероризму проти цивільного населення в Україні, включно з такими формуваннями, як «ДНР» та «ЛНР», збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17, обстріли житлових районів Краматорська та Маріуполя, знищення пасажирського автобуса неподалік Волновахи.

«Щодо моїх особистих вражень, то, звичайно, я не міг не звернути увагу на зовнішню незворушність суддів під час брехливих виступів учасників процесу з російської сторони. Так, коли російська сторона намагалася довести, що Росія, мовляв, не причетна до збиття пасажирського літака Boeing 777, рейс маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур, у якому з 298 загиблих пасажирів 192 особи були громадянами Нідерландів, мені здавалося, що зараз хтось із них не витримає, бо це дуже боляче – таке вислуховувати...», – розповідає Чубаров.

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Особливо роль в слуханнях відігравала українська делегація, очолювана послом за особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антоном Кориневичем, який водночас виступає агентом України у суді.

Чубаров зазначив, що протягом 10 днів члени делегації провели багато годин спільної роботи з міжнародно визнаними юристами, відточуючи кожен аргумент на підтвердження нашої позиції та формулюючи відповіді на кожен випад російської сторони.

Так, наприклад, заступниця представника РФ в ООН Марія Заболоцька у суді заперечила факти дискримінації. Мовляв, кількість студентів, що навчаються кримськотатарською зростає, немає більшості кримських татар серед зниклих безвісти, немає більшості серед заарештованих у Криму саме кримських татар. Попри те, що українська сторона не мала статистичних даних в Криму для того, щоб викрити російську брехню, делегація все рівно змогла віднайти правду.

«Є багато інших методів, щоби викрити противника у брехні. Так, серед документів, що демонструвалися російською стороною, був перелік ЗМІ, які нібито здійснюють свою діяльність українською та кримськотатарською мовами в окупованому Криму. Там було вказано десятки назв газет, журналів, телекомпаній. Вони бравірували цим переліком, але при цьому не могли навести жодного посилання на їхні сайти, програми, передачі, що, власне, робило очевидною їхню брехню», – наголосив Чубаров.

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Серед аргументів, який часто наводять окупанти на всіх міжнародних майданчиках, є твердження про те, що, мовляв, у Криму встановлено три державні мови: кримськотатарська, російська та українська. Звучав цей аргумент і на суді ООН.

«Але достатньо запропонувати їм вказати хоча б на одну установу чи організацію в окупованому Криму, у якій поряд із російською мовою використовувалася би українська чи кримськотатарська, вони одразу як води у рот набрали. Щодо кількості політв'язнів – кримських татар, то тут є цифри, які доводять, що 2/3 політв'язнів Криму є кримськими татарами, що, у свою чергу, свідчить про те, що кримськотатарський народ є об'єктом цілеспрямованого переслідування та репресій з боку російських окупантів», – додав голова Меджлісу.

Нагадаємо, що 19 квітня 2017 року Міжнародний суд ООН ухвалив проміжне рішення та своїм наказом зобов'язав Росію скасувати рішення про заборону Меджлісу кримськотатарського народу. Зрозуміло, що Росія його не виконала. Тепер же, на усних слуханнях стосовно суті справи Суд заслухав усі доводи, пояснення та заяви обох сторін.