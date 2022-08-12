Головна Країна Політика
search button user button menu button

Російські найманці висміюють кремлівську брехню про вибухи в Криму: прослушка

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Російські найманці висміюють кремлівську брехню про вибухи в Криму: прослушка
фото з відкритих джерел

Окупатни бояться удару по Кримському мосту та жаліються на відсутність піхоти в «ДНР»

Свіже перехоплення Головного управління розвідки Міністерства оборони України свідчить про те, військові формування РФ бояться, що ЗСУ зруйнує Кримський міст після того, як на авіабазі в Новофедорівці сталася «недбалість».

Окупанти висміюють позицію Кремля щодо цієї події та говорять, якби місцева влада сказала людям правду, то в суспільстві піднялася б паніка.

У зафіксованій розмові двох росіян також йдеться про те, що у так званій «ДНР» немає піхоти, щоб йти в наступ.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. 

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів». Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

Раніше у мережі зʼявилися перші супутникові знімки наслідків вибухів на військовому аеродромі «Саки» у Новофедорівці в окупованому Криму.

Читайте також:

Теги: війна Крим ЗСУ розвідка

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ділки пропонували бажаючим маршрути до ЄС, але через територію Росії
До Криму, РФ та Білорусі: СБУ викрила канали нелегального виїзду за кордон
Сьогодні, 10:20
Воронки в землі спростовують російську версію про випадкову детонації
Рекорд із часів Другої світової. CNN назвало втрати російської авіації в Криму
Вчора, 13:55
9 серпня прогриміли вибухи на території аеродрому біля Новофедорівки у Криму
Вибухи на авіабазі в Криму. Генерал армії назвав основну версію
Вчора, 13:52

Політика

Російські найманці висміюють кремлівську брехню про вибухи в Криму: прослушка
Російські найманці висміюють кремлівську брехню про вибухи в Криму: прослушка
Яким може бути «територіальний компроміс» із РФ: відповідь Міноборони
Яким може бути «територіальний компроміс» із РФ: відповідь Міноборони
Скандал на Рівненщині: хто голосував проти голови облради, який боровся із московською церквою
Скандал на Рівненщині: хто голосував проти голови облради, який боровся із московською церквою
На Рівненщині депутати зі скандалом скинули голову облради та обрали нового
На Рівненщині депутати зі скандалом скинули голову облради та обрали нового
СБУ відреагувала на прослушку у журналіста Портникова
СБУ відреагувала на прослушку у журналіста Портникова
Курт Волкер пояснив, що зупинить початок Третьої світової
Курт Волкер пояснив, що зупинить початок Третьої світової

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Світ перевернувся: Данілов відреагував на засідання Радбезу ООН
64K
Курт Волкер пояснив, що зупинить початок Третьої світової
31K
Міноборони Британії повідомило, на що розраховував Путін у серпні 
29K
Кремль дав добро. ISW повідомив про знищення бригади, причетної до звірств у Бучі
24K
Російськомовна переселенка влаштувала мовний скандал у Львові (відео)
22K
Волкер пояснив проросійські заяви Трампа і заспокоїв українців

Новини

Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Сьогодні, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Сьогодні, 15:19
Окупанти залучають авіацію під час наступу на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Вчора, 17:28
Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 
Вчора, 17:14
РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Вчора, 16:59

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту