Російські найманці висміюють кремлівську брехню про вибухи в Криму: прослушка

Окупатни бояться удару по Кримському мосту та жаліються на відсутність піхоти в «ДНР»

Свіже перехоплення Головного управління розвідки Міністерства оборони України свідчить про те, військові формування РФ бояться, що ЗСУ зруйнує Кримський міст після того, як на авіабазі в Новофедорівці сталася «недбалість».

Окупанти висміюють позицію Кремля щодо цієї події та говорять, якби місцева влада сказала людям правду, то в суспільстві піднялася б паніка.

У зафіксованій розмові двох росіян також йдеться про те, що у так званій «ДНР» немає піхоти, щоб йти в наступ.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів». Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

Раніше у мережі зʼявилися перші супутникові знімки наслідків вибухів на військовому аеродромі «Саки» у Новофедорівці в окупованому Криму.