Від російських обстрілів на Запоріжжі загинула жінка з двома дітьми

Під час ворожого обстрілу Запорізької області загинула жінка з двома дітьми

Ворог вдарив по житлових будинках в окупованому Кам'янка Запорізької області

26 серпня, під час обстрілів російськими окупантами Запорізької області, загинула місцева мешканка з дітьми. Про це повідомляється на сторінці Запорізького обласного методичного центру культури і мистецтва.

«Прийшло велике горе в нашу родину працівників культури Запорізького краю! Сьогодні під час обстрілу загинула наша колега - завідуюча культурно масовим сектором КЗ «Центр культури та дозвілля» Кам'янської селищної ради Пологівського району Анастасія Боровик», - йдеться у повідомленні.

Крім самої Анастасії Боровик, загинули двоє її маленьких синів.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару російських військ по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області загинуло 25 осіб, серед них – двоє дітей.