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США знімуть фільм про війну в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США знімуть фільм про війну в Україні
Браян Фогель висловив підтримку Україні
фото: Офіс президента

Американський режисер Фогель  хоче зняти масштабний фільм про нинішні події в нашій країні

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову у режимі відеозв’язку з американським режисером, сценаристом і продюсером Браяном Фогелем щодо зйомок фільму про війну РФ в Україні. Про це повідомляє пресслужба ОП.

Як зазначив Єрмак, сьогодні вкрай важливо утримувати у фокусі уваги світу те, що відбувається в Україні, і допомога таких митців, як Браян Фогель, сприятиме цьому.

За його словами, нинішня жахлива війна, яку Росія розв’язала проти України, стала водночас початком нової ери, нової політики, нових союзів.

Керівник ОП зауважив, що українці – це народ, який іще багато років буде символом героїзму, оскільки – хоч і з підтримкою від інших країн – уже пів року фактично самотужки гідно й рішуче протистоїть одній із найбільших армій світу.

Він висловив переконання, що Фогель неодмінно має показати українців світові, тому що це – виняткові люди, розумні, освічені, гуманні, і вони є майбутнім цього світу.

Зі свого боку Браян Фогель висловив підтримку Україні та її народові. Він зазначив, що хотів би зняти масштабний фільм про нинішні події в нашій країні, який би залишився у віках.

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Теги: США кіно Андрій Єрмак Офіс президента культура

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