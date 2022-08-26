Президент назвав головні завдання ЗСУ на теперішньому етапі війни

Глава держави наголосив, що ЗСУ щоденно доводить окупантам, що в них немає шансів вберегтися на українській землі

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Збройні сили України роблять усе, щоб зменшити вогневий та логістичний потенціал окупантів. Про це глава держави розповів у традиційному відеозвернення 26 серпня.

Зеленський зазначив, що українські військові знищують ворожі склади з боєприпасами, переправи, мости та інші військові об'єкти окупантів.

«Ситуація на фронті залишається без суттєвих змін. Цими днями наші воїни роблять все можливе, щоб зменшити вогневий та логістичний потенціал окупантів. Ви бачите усі новини про знищення баз окупантів і їхніх складів, тих перепллав через річки, якими вони користуються», – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що чим успішнішими ми будемо в цьому – наша розвідка, наша армія, Служба безпеки України – то швидше зможемо змінити фронтову ситуацію на нашу користь.

«Збройні Сили України, увесь наш народ щодня доводять російським окупантам, що в них немає й не буде шансів вберегтися на українській землі. Настане день, коли окупанти це визнають. Або їх просто не залишиться», - підкреслив президент.

Як повідомлялося, 25 серпня у Мелітопольському районі партизани підірвали штаб окупантів.