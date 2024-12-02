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Уряд має невідкладно зняти прайс-кепи для збільшення імпорту електроенергії – нардеп

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Уряд має невідкладно зняти прайс-кепи для збільшення імпорту електроенергії – нардеп

Імпорт електроенергії в Україну ускладнюється через цінову ситуацію на європейських ринках

Україна має можливості збільшити імпорт електроенергії з Європи, але для цього потрібні зміни в регулюванні ринку. Про це заявив голова підкомітету з питань енергозбереження і енергоефективності комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

За словами Нагорняка, наразі Україна імпортує лише незначну кількість електроенергії з Європи – всього 400 МВт. Головною перешкодою є встановлений регулятором верхній прайс-кеп.

«Регулятором встановлений верхній прайс-кеп, який на сьогоднішній день нижчий ніж ціна в Європі. І електроенергія з Європи до нас не заходити», – пояснив Нагорняк.    

Він також запропонував тимчасово зняти прайс-кепи, що дозволить залучити додаткову електроенергію і зменшити кількість годин відключень у домівках українців.    

Раніше Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики зазначив, що імпорт електроенергії в Україну ускладнюється через цінову ситуацію на європейських ринках та внутрішні регуляторні обмеження.

Теги: імпорт електроенергія обмеження

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