Уряд має невідкладно зняти прайс-кепи для збільшення імпорту електроенергії – нардеп

Імпорт електроенергії в Україну ускладнюється через цінову ситуацію на європейських ринках

Україна має можливості збільшити імпорт електроенергії з Європи, але для цього потрібні зміни в регулюванні ринку. Про це заявив голова підкомітету з питань енергозбереження і енергоефективності комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

За словами Нагорняка, наразі Україна імпортує лише незначну кількість електроенергії з Європи – всього 400 МВт. Головною перешкодою є встановлений регулятором верхній прайс-кеп.

«Регулятором встановлений верхній прайс-кеп, який на сьогоднішній день нижчий ніж ціна в Європі. І електроенергія з Європи до нас не заходити», – пояснив Нагорняк.

Він також запропонував тимчасово зняти прайс-кепи, що дозволить залучити додаткову електроенергію і зменшити кількість годин відключень у домівках українців.

Раніше Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики зазначив, що імпорт електроенергії в Україну ускладнюється через цінову ситуацію на європейських ринках та внутрішні регуляторні обмеження.