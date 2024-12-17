Графіки відключення світла на 18 грудня скасовано для побутових споживачів

Раніше тривалість відключень світла було збільшено через масований обстріл РФ

Графіки відключень світла діятимуть лише для промисловості та бізнесу

Завтра, 18 грудня, для побутових споживачів заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються. Про це повідомляє «Укренерго».

Для промисловості та бізнесу з 07:00 до 20:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

«У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково. Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію з 08:00 до 20:00», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу.

Нагадаємо, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.

До слова, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.