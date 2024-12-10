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Ракетна атака РФ по Запоріжжю, меморандум найбільших банків України. Головне за 10 грудня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ракетна атака РФ по Запоріжжю, меморандум найбільших банків України. Головне за 10 грудня
Росіяни зруйнували приватну клініку у Запоріжжі та пошкодили розташовані поруч будівлі
фото: ДСНС України

Сьогодні, 10 грудня, Росія атакувала Запоріжжя. Внаслідок чого загинуло троє людей

Армія РФ атакувала Запоріжжя: є загиблі та поранені. Зеленський заявив про успішні випробування нової ракети «Рута». Найбільші банки України підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг».

«Главком» склав добірку новин 10 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

Армія РФ атакувала Запоріжжя: є загиблі та поранені

Сьогодні, 10 грудня, Росія атакувала Запоріжжя. Внаслідок чого загинуло троє людей. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Зазначається, що також росіяни зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.

«Кожен такий удар доводить, що необхідно збільшувати можливості нашої ППО. Світ має достатньо систем, щоб зробити це. Ми передали всі запити щодо ППО партнерам: і щодо Patriot, і щодо інших систем, які можуть бути ефективними для захисту життя», – зауважив президент, коментуючи останню атаку росіян по Запоріжжю. 

Зеленський наголосив, що зараз питання надання Україні додаткових систем ППО тільки в політичних рішеннях.

Зеленський заявив про успішні випробування нової ракети «Рута»

Президент України Володимир Зеленський під час церемонії вручення Національної премії ім. Бориса Патона відзначив внесок науки в обороноздатність країни. Зокрема, президент повідомив про успішні випробування нової ракети «Рута». Про це повідомляє Офіс президента України. 

«Ракета «Паляниця» вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон «Пекло». Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети «Рута»», – сказав у своєму виступі Зеленський.

Президент України пообіцяв, що далекобійний «Нептун» незабаром стане жахливою реальністю для окупантів

Зниження мобілізаційного віку: США дали Україні обіцянку

Сполучені Штати Америки готові надати необхідне екіпірування та навчання молодим українським військовим, якщо Київ все ж ухвалить рішення знизити мобілізаційний вік. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Міллер зазначив, що Вашингтон обговорював з українською владою питання безпеки на сході країни. За словами посадовця, Сполучені Штати вважають, що Україна має самостійно визначати склад своїх Збройних сил.

«Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони створять додаткові сили для участі в бойових діях, ми та наші союзники будемо готові оснастити та навчити ці сили», – сказав він.

Туск спрогнозував, коли розпочнуться переговори між Україною та Росією

Мирні переговори між Україною та Росією можуть розпочатися цієї зими. Таку думку висловив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Reuters. 

Прем'єр-міністр заявив, що Варшава активно братиме участь у будь-яких переговорах, коли 1 січня почне головувати в Європейському Союзі. Також він анонсував низку розмов, які стосуватимуться «насамперед ситуації за східним кордоном» Польщі. 

«Наша делегація відповідатиме, серед іншого, за те, як буде виглядати політичний календар, можливо, якою буде ситуація під час переговорів, які можуть, хоч тут ще є й знак питання, початися взимку», – йдеться у заяві.

Обмеження карткових переказів. Найбільші банки України підписали меморандум

Найбільші банки України підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Відповідно до угоди, мінімальний ліміт переказів встановлено на рівні 50 тис. гривень на місяць. Обмеження охоплюють усі перекази, включаючи ті, що здійснюються через IBAN. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Серед банків, які підписали документ – Ощадбанк, ОТП банк, Приватбанк, Правекс банк, ПУМБ, Райффайзен банк, Універсал банк та Таскомбанк. При цьому меморандум залишається відкритим для приєднання інших банків.

Запроваджено обмеження на вихідні перекази з картки на картку без документального підтвердження доходів:

  • Для клієнтів із «високим» рівнем ризику – до 50 тис. грн на місяць.
  • Для клієнтів із «середнім» і «низьким» рівнем ризику: з 1 лютого 2025 року – до 150 тис. грн на місяць, з 1 червня 2025 року – до 100 тис. грн на місяць.

Ліміти не поширюються на клієнтів із підтвердженими джерелами доходів (зокрема, зарплатних клієнтів) та волонтерів.

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