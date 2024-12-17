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Окупаційна влада Криму відключатиме місцевих від інтернету «заради безпеки»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупаційна влада Криму відключатиме місцевих від інтернету «заради безпеки»
Стільниковий зв'язок і WiFi працюватимуть на півостріві
фото з відкритих джерел

Росіяни вирішили відключати мобільний інтернет у мешканців Криму

Відсьогодні в Криму можливі відключення мобільного інтернету. Про це повідомило так зване Міністерство внутрішньої політики, інформації та зв'язку регіону.

«Для забезпечення безпеки жителів Криму відсьогодні можливі відключення мобільного інтернету. Усі інтернет-провайдери надаватимуть послуги у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стільниковий зв'язок і WiFi продовжать роботу. Відключення мобільного інтернету можливе не тільки вдень, а й уночі.

«Усі кабельні інтернет-провайдери надаватимуть послуги у звичайному режимі. Тобто домашні, офісні та міські підключення і WiFi працюватимуть. Це стосується будь-яких операторів півострова, материка та історичних регіонів», – зазначає окупаційна влада.

Нагадаємо, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій оновив вимоги роботи базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що мобільний зв’язок в Україні працюватиме протягом трьох днів, якщо станеться блекаут. Раніше українські мобільні оператори «Київстар», Vodafone та lifecell заявили, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом десяти годин під час блекаутів вкрай складно.

Зокрема, під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів. Це, своєю чергою, призводить до проблем зі зв'язком.

Також Міністерство цифрової трансформації працює над стабілізацією мобільного звʼязку під час відключень електроенергії.

До слова, європейські партнери виділять $435 млн на покращення зв'язку та відновлення телекомунікацій в Україні.

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Теги: Крим окупанти окуповані території мобільний зв’язок інтернет

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