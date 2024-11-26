Чому Європа боїться дати відсіч Росії
Відповіддю має стати структура, плани, дії, які будуть конкретно протидіяти Росії
Politico ставить гарне питання! Чому Європа боїться дати відсіч Росії, навіть коли та безпосередньо атакує Європу через саботаж і терор?
Я думаю, це тому, що європейські політики слабкі та не мають ні ідей, ні здатності реагувати. Для Європи все скоро стане набагато гірше.
Останні інциденти, які приписують Росії: запалювальна бомба в аеропорту Лейпцига та пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.
Найбільш публічно відомі атаки також включають саботаж критичної інфраструктури, цілеспрямовані напади на виробників зброї (замах на гендиректора Rheinmetall), а також підпали в кількох європейських країнах.
Реакція Європи? Сподівання, що це зникне саме по собі. Але цього не станеться. І сподівання не є відповіддю. Відповіддю має стати структура, плани, дії, які будуть конкретно протидіяти Росії.
Натомість європейці бояться ескалації й нічого не роблять, плюс є формальні обмеження НАТО –атаки розраховані так, щоб залишатися нижче порогу для застосування Статті 5, хоча консультації за Статтею 4 навіть не ініціювали (а можливо, варто було б!).
Росія адаптувала свої тактики після висилки дипломатів, зараз використовує «одноразових агентів» – молодих людей, які говорять російською, мають IT-навічки і отримують оплату криптовалютою.
Європейські агентства мали б активно розбиратися з ними, але вони або не діють, або роблять це занадто повільно.
Певна відповідь є, але вона занадто повільна й недостатня. Європа має переосмислити свій підхід до безпеки, нарешті прокинутися і почати реально сприймати російську загрозу.
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