США дозволили використовувати супутниковий інтернет Starlink на смартфонах

У жовтні 2023 року технологію було тимчасово дозволено для передачі екстрених повідомлень після ураганів

SpaceX отримала «зелене світло» від Федеральної комісії з зв’язку США (FCC) для прямої угоди Starlink з T-Mobile

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) видала дозвіл компанії SpaceX на використання супутникового інтернету Starlink для смартфонів у партнерстві з оператором T-Mobile. Про це повідомляє портал TechCrunch.

Влітку 2022 року SpaceX та T-Mobile анонсували проєкт із запуску супутникового інтернету на смартфонах, заявивши про плани запустити його у 2023 році. У жовтні 2023 року технологію було тимчасово дозволено для передачі екстрених повідомлень після ураганів. Тепер FCC надала повний дозвіл на використання Starlink.

Експерти вважають це важливим досягненням для Starlink, оскільки компанія Ілона Маска зможе випередити конкурентів із комерційною пропозицією на американському ринку. Одним із конкурентів SpaceX у цій галузі є компанія Lynk, яка пропонує супутниковий зв'язок безпосередньо для смартфонів, але поки що не має комерційних партнерів у США.

У США, як і раніше, діють обмеження на супутниковий стільниковий зв'язок, який повинен працювати як розширення існуючого наземного оператора. Навесні 2023 Starlink успішно провела тестовий відеодзвінок з використанням супутникового інтернету, а в жовтні, спільно з T-Mobile, забезпечила відправку сотень тисяч текстових повідомлень після ураганів «Елен» і «Мілтон».

До слова, окупанти почали масово використовувати нелегально отримані термінали зв'язку Starlink для підвищення ефективності ударів дронами та артилерією.Журналісти пишуть, що зв’язок допомагає росіянам краще координувати дії під час наступальних операцій, використовувати більше дронів і точніше наводити артилерійський вогонь. Це відбувається, попри спроби США обмежити витік технологій, які входять до переліку заборонених для експорту до Росії.