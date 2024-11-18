На Вінниччині ТЕС припинила роботу після російських атак

На Ладижинській ТЕС проводиться демонтаж завалів та пошкодженого обладнання

На Вінниччині енергетики працюють над ліквідацією наслідків російського обстрілу 17 листопада

Після обстрілу Росією 17 листопада Ладижинська ТЕС, що у Вінницькій області, тимчасово припинила роботу. Там відбувається демонтаж завалів та пошкодженого обладнання. Про це повідомляє Вінницька ОВА.

За даними відомства, наразі фахівці «Укренерго» працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, який відбувся 17 листопада.

«Робота Ладижинської ТЕС зупинена, проводиться демонтаж завалів та обладнання яке пошкоджене. Повне знеструмлення станції призвело до відсутності електропостачання у 430 населених пунктах. У результаті оперативного реагування АТ «Вінницяобленерго», по резервній схемі заживлено знеструмлені населені пункти, а це близько 222 тис. жителів», – зазначив заступник начальника ОВА Олександр Піщик.

Згодом стало відомо, що через наслідки російського обстрілу місто перейшло на альтернативну систему теплопостачання. За словами очільника Ладижина Олександра Коломійця, у місті працюють твердопаливна та газова котельні, а також котли міської лікарні.На випадок можливих відключень електроенергії всі ці джерела забезпечені генераторами. Також у громаді працюють пункти незламності.

Нагадаємо, в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України. Наразі без електропостачання залишаються близько 220 тис. абонентів на Одещині, де ситуація найскладніша, та Дніпропетровщині.

Як повідомлялося, у понеділок, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Як відомо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більш як 140 повітряних цілей.

Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії. Так, через російську атаку 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура України. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях.