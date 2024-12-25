Відключення світла на Дніпропетровщині 25 грудня: як діятимуть графіки

Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений

Відключення світла пов'язані з масованою ворожою атакою

Сьогодні, 25 грудня, у Дніпропетровській області запроваджено графіки відключень світла. Про це повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що у зв'язку з масштабною ракетною атакою «Укренерго» надало команди на запровадження графіків відключень.

Графік відключення Дніпропетровщини

Черги 1.1, 1.2: світло буде відсутнє до 08:30 , з 12:00 до 15:30 та з 22:30 до 24:00 .

, з та з . Черги 2.1, 2.2: світло буде відсутнє з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00 .

та з . Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 15:30 до 22:30 .

до . Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 15:30 до 19:00 .

до . Черги 5.1, 5.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 19:00 до 24:00 .

та з . Черги 6.1, 6.2: світло буде відсутнє з 12:00 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.

Нагадаємо, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів. Найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.

Нагадаємо, російські війська знову масовано атакують українську енергетику. У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Зазначимо, 23 грудня у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Причиною тимчасового запровадження обмежень була необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

До слова, Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.