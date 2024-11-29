Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Відключення світла 30 листопада: «Укренерго» повідомило час та обсяги

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла 30 листопада: «Укренерго» повідомило час та обсяги
колаж: glavcom.ua

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись

«Укренерго» опублікувало графік відключення електроенергії в Україні на завтра, 30 листопада. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Для побутових споживачів діятиме:

  • 08:00-14:00 – одна черга відключень;
  • 14:00-20:00 – дві черги відключень;
  • 20:00-22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00.

Причина: пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах», – наголошують в «Укренерго».

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Російські війська знову атакували українську енергосистему, було запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Читайте також:

Теги: війна електроенергія Укренерго відключення обмеження відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укренерго» запровадило аварійні відключення світла через російський обстріл
На Львівщині ворог атакував енергетичний об’єкт: без світла понад 500 тис. людей
Вчора, 09:49
«Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, зокрема виробниками такого устаткування, адже в Україні його не виготовляють», — сказав Терехов, не розкривши деталей
Харків створить «острів енергетичної системи», аби не залежати від відключень
25 листопада, 08:48
Cлідчо-оперативна група встановлює ці боєприпаси і яким чином було завдано шкоди
Уламки збитої ракети пошкодили об’єкт енергетики на Хмельниччині
Вчора, 15:14

Суспільство

Відключення світла 30 листопада: «Укренерго» повідомило час та обсяги
Відключення світла 30 листопада: «Укренерго» повідомило час та обсяги
Мер Харкова розповів, як живе Північна Салтівка, яка найбільше страждає від ударів росіян
Мер Харкова розповів, як живе Північна Салтівка, яка найбільше страждає від ударів росіян
У пошуках фейкових інвалідів. Нацполіція взялася за АРМА
У пошуках фейкових інвалідів. Нацполіція взялася за АРМА
Петиція про заборону роздачі «тисячі Зеленського» набрала необхідну кількість голосів
Петиція про заборону роздачі «тисячі Зеленського» набрала необхідну кількість голосів
Був надзвичайно доброю та щирою людиною. Згадаймо Михайла Новика
Був надзвичайно доброю та щирою людиною. Згадаймо Михайла Новика
«Чорна п'ятниця»: як не переплатити та заощадити гроші
«Чорна п'ятниця»: як не переплатити та заощадити гроші

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 листопада 2024
14K
Епізод із хабарем. НАБУ зареєструвало нове кримінальне провадження, де фігурує Крупа
13K
«Не сотні і не тисяча». Мер Харкова пояснив, чому місто не розкриває кількість загиблих від ударів росіян жителів
12K
Південна Корея відтерміновує обслуговування ракет Taurus через Україну
11K
Росіяни застрягли на круїзному лайнері в Антарктиді та влаштували голодування

Новини

Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Сьогодні, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
Вчора, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Вчора, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Вчора, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua