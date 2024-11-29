Відключення світла 30 листопада: «Укренерго» повідомило час та обсяги

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись

«Укренерго» опублікувало графік відключення електроенергії в Україні на завтра, 30 листопада. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Для побутових споживачів діятиме:

08:00-14:00 – одна черга відключень;

14:00-20:00 – дві черги відключень;

20:00-22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00.

Причина: пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах», – наголошують в «Укренерго».

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Російські війська знову атакували українську енергосистему, було запроваджено аварійні відключення електроенергії.