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Рютте розповів, скільки систем ППО потрібно Україні для захисту енергетики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рютте розповів, скільки систем ППО потрібно Україні для захисту енергетики
У Брюсселі Рютте проведе двосторонню зустріч із Зеленським
фото з відкритих джерел

За словами генсека НАТО, західні держави повинні зробити все можливе для забезпечення України необхідними системами озброєнь

Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Рютте зазначив, що у Брюсселі спершу проведе двосторонню зустріч із Зеленським, після чого до неї долучаться інші європейські лідери.

«Дуже високо на порядку денному буде гарантування того, щоби президент, його команда, Україна перебували у найкращому становищі у день, коли вони вирішать почати мирні переговори», – каже він.

Генсек НАТО наголосив, що західні держави нині повинні зробити все можливе для забезпечення України необхідними системами озброєнь, зокрема протиповітряною обороною.

Як зазначив президент України, протягом двох наступних днів він працюватиме в Брюсселі для формування «спільної позиції Європи про те, як убезпечити Україну, посилити нас, нашу державу, наших громадян, посилити нашу армію».

Нагадаємо, НАТО перебрало на себе координацію західної військової допомоги Україні. Загальна чисельність NSATU складатиме близько 700 осіб, зокрема військовослужбовців, які дислокуватимуться у військовій штаб-квартирі НАТО Shаpe в Бельгії та на логістичних центрах у Польщі та Румунії.

Цей крок надасть НАТО більш безпосередню роль у допомозі Україні. Однак, дипломати визнають, що передача повноважень НАТО може мати обмежений ефект: Трамп все ще може скоротити підтримку України, а США є вагомою силою в Альянсі і надають Києву більшість озброєнь.

Як повідомлялося, члени НАТО збираються збільшити свої загальні витрати на оборону до 3% від ВВП кожної країни.

До слова, що якщо розпочнеться третя світова війна, то Росія, імовірно, спробує атакувати східний фланг НАТО, де розташовані країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) та Фінляндія.

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Теги: системи ППО енергетика Марк Рютте НАТО Володимир Зеленський

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