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Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту

Лілія Воробйова
glavcom.ua
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Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту
У листопаді Запорізька АЕС тричі була на межі блекауту через ворожі атаки
фото з відкритих джерел

Енергетики почнуть відновлення лінії живлення ЗАЕС, щойно дозволить безпекова ситуація

Сьогодні, 20 грудня, через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України. Про це повідомило Міністерство енергетики.

«Сьогодні знову через ворожі обстріли Запорізька АЕС залишилась на одній лінії живлення з українською енергосистемою. Безпечна експлуатація ЗАЕС можлива лише під контролем України», – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами міністра, енергетики почнуть відновлення лінії живлення ЗАЕС, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, що це вже не перший такий випадок на ЗАЕС. 30 листопада втретє за листопад Запорізька атомна електростанція опинилась на межі блекауту.

Варто зазначити, що МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна.

Як повідомлялося раніше, росіяни використовують територію ЗАЕС як базу для навчання пілотів FPV-дронів. Російські пілоти, тренуючись на території ЗАЕС, активно тероризують Нікополь Дніпропетровської області, використовуючи місто з цивільними як полігон.

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Теги: Запорізька АЕС Герман Галущенко війна обстріл енергетика блекаут

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