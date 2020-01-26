Війна на Донбасі. Двоє українських військових загинули, ще двоє поранені



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26 січня на Донбасі загинуло двоє українських військових, ще двоє бійців поранено

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єданих сил.

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Сім обстрілів по нашим позиціям було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме: двічі неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету – 8 пострілів; поруч з Лебединським – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї; два рази неподалік Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів; поблизу Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Гнутове – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме: два рази неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм – 3 міни та 82-мм міномету – 4 міни, а також гранатометів різних систем; двічі поруч населеного пункту Новотошківське – 8 мін зі 120-мм міномету; неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм противник випустив 3 міни.

Сьогодні, 26 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та один отримав бойову травму. Також у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої, один захисник загинув та один військовослужбовець отримав бойову травму.

Нагадаємо, російські окупанти чотири рази відкривали вогонь по позиціям ЗСУ.