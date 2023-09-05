Близький до Путіна олігарх підозрюється у фінансуванні війни. СБУ оголосила підозру

Українські правоохоронці хочуть бачити російського олігарха у Києві для допиту і проведення слідчих та процесуальних дій

Правоохоронці взялися за підсанкційного Михайла Фрідмана

Один із основних акціонерів «Альфа-Груп», російський олігарх, наближений до диктатора Путіна Михайло Фрідман причетний до фінансування дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення про підозру росіянину, яке опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр».

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Підозру оголосила Служба безпеки України за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання від шести до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Крім цього, українські правоохоронці хочуть бачити російського олігарха у Києві для допиту і проведення слідчих та процесуальних дій. Зокрема, Михайлу Фрідману необхідно з’явитися 8, 11 і 12 вересня у столичний офіс СБУ, що на вулиці Володимирській, 33.

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скріншот із газети «Урядовий кур’єр»

Як відомо, компанія підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана страхує транспорт росгвардійців, які беруть участь у війні проти України, а також надає послуги підрозділам, що забезпечують охорону російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, компанія Фрідмана страхувала транспорт російської військової частини 5598, що дислокується в Казані. Це 26-й загін спецпризначення «Барс», який так само воював в Україні, інформувала розвідка. Як з’ясували журналісти, захист «АльфаСтрахования» поширюється і на службовий транспорт тих військовослужбовців, які відповідають, зокрема, за безпеку Путіна.

Як повідомляв «Главком», у серпні 2023 року детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману у відмиванні грошей. Він підозрюється в відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн дол. та 1, 93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку.

Також у серпні Мінфін США вніс до списку санкцій російських бізнесменів і співвласників «Альфа-груп» Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Нагадаємо, що Михайло Фрідман народився у Львові, а мешкає в Лондоні. Крім російського, він має паспорт Ізраїлю.

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Фрідман і Авен також є фігурантами санкційного списку ЄС, вони потрапили туди 28 лютого 2022 року, через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення РФ. Мільярдери одразу ж заявили, щобудуть оскаржувати санкції.

Україна ввела персоналі санкції проти Михайла Фрідмана у жовтні 2022 року.