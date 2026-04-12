Військові евакуювали із прифронтового села 81-річну жінку, яка чотири місяці жила в будинку із тілом загиблого сина

Підʼїхати до будинку Лідії було неможливо, адже все навкруги було завалено уламками після чергового обстрілу

На своїй вулиці жінка залишилася одна: усі сусіди або евакуювалися раніше, або загинули від обстрілів

Із Великомихайлівки на Дніпропетровщині, що приблизно за півтора кілометра від лінії фронту, евакуювали 81-річну Лідію. З листопада вона жила в одному будинку із тілом загиблого сина. Виїхати власними силами їй не вдавалося, адже дороги обстрілюються FPV-дронами, а по селу ледь не щодня б'ють керованими авіабомбами. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

За словами евакуйованої, її село армія РФ ледь не щодня атакує КАБами та дронами. Син жінки загинув від обстрілу в листопаді. Тоді він збирався їхати в сусіднє Покровське за хлібом, втім, коли підходив до автівки, російські військові вдарили поруч дроном.

Наслідки атак РФ на Великомихайлівку на Дніпропетровщині, липень 2025 року фото: suspilne.media

Після обстрілу Лідія одразу промила синові рану та допомогла зайти до хати. Однак кровотеча, за її словами, не зупинялася. Лікарні поруч не працюють – у Великомихайлівці її розбомбили війська РФ, так само, як і у сусідньому Покровському. За тиждень її син помер. Разом з його тілом в одному будинку Лідія прожила чотири місяці.

«Винесли його на підлогу в веранді, тому що так собаки бігають. Навкруги все гризуть. Бабу вбили теж через хату. Машина в дворі згоріла, хата згоріла», – розказала вона.

На своїй вулиці жінка залишилася одна: усі сусіди або евакуювалися раніше, або загинули від обстрілів. Будинки навколо також розбиті, а останні жителі переховуються від КАБів та дронів у підвалах.

«Я думала, я з розуму зійду. Ти що, жити так спокійно, а потім оце таке. Та ще хоч би можна було десь дзвонити», – розповіла Лідія.

Будинок, який було пошкоджено внаслідок ударів РФ по Великомихайлівці на Дніпропетровщині, липень 2025 року фото: suspilne.media

Нині безпекова ситуація у Великомихайлівці – критична, зазначив евакуаційник Альберт Колесніков. За його словами, FPV-дрони залітають у село кожні 15 хвилин, а всі дороги до населеного пункту – обстрілюються. Цю евакуацію фахівці планували разом з військовими понад місяць. Підʼїхати до будинку Лідії було неможливо, адже все навкруги було завалено уламками після чергового обстрілу, розказав чоловік.

«Навіть на броньованій машині з РЕБами немає гарантій, що ти туди доїдеш і повернешся живим. Школа зруйнована повністю, садочок зруйнований. Навкруги уламки, спалені машини. Снаряди не розірвані, зарядні частини FPV-дронів. Самі FPV-дрони всюду валяються», – розповів Альберт Колесніков.

Під час евакуації Лідії, за словами чоловіка, доводилося декілька разів ховатися від дронів. Жінку вивезли до транзитного пункту в Волоському, а звідти її доправили до центру соціальної адаптації, повідомила керівниця закладу Ольга Волкова.

«Наше завдання – це прийняти, нагодувати, привести їх до ладу. З нею вже працювали психологи сьогодні і будуть далі продовжувати працювати. Психіатр зробив свій висновок: все в порядку», – сказала вона.

Родичі Лідії до центру не зверталися, зазначила Ольга. За її словами, жінці оформили статус внутрішньо переміщеної особи. За кілька місяців Лідію переведуть до геріатричного пансіонату.

Раніше із Добропілля евакуювали жінку, яка три тижні прожила у холодній хаті без їжі та води.

Нагадаємо, Сили оборони та Служба безпеки України евакуювали з Куп’янська 14 мешканців. Серед них було троє неповнолітніх, в тім числі й дворічна дитина. Людей вивезли до Харкова.

Також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наполягає, що в Національному законодавстві України давно потрібно прописати примусову евакуацію дітей із зон бойових дій.