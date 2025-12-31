Лубінець наполягає на примусовій евакуації дітей із зони бойових дій

Лубінець наголошує, що держава несе відповідальність за безпеку дітей

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наполягає, що в Національному законодавстві України давно потрібно прописати примусову евакуацію дітей із зон бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Лубінця.

«На мій погляд, в Національному законодавстві України треба прописати примусову евакуацію для дітей. Але хто може визначити, яке право є найпершим? Якісь права ми повинні обмежувати», – заявив Лубінець.

«І от, на мій погляд, держава повинна чітко розуміти: Україна несе відповідальність за українських дітей. Якщо батьки не хочуть евакуюватися – це їхнє право, вони дорослі люди, але за дітей відповідальність лежить на державі та її органах», – додав Лубінець.

Лубінець вважає, що примусова евакуація для українських дітей давно мала бути закріплена в законі.

Нагадаємо, що Ради оборони Чернігівської області ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади.

Через погіршення безпекової ситуації та підвищеною загрозою життю оголошено обов'язкову евакуацію з населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області.

До слова, у листопаді Мінрозвитку повідомило про початок примусової евакуації дітей з небезпечних районів Донецької та Запорізької областей. Евакуація також обов’язкова для батьків.