Лубінець наполягає на примусовій евакуації дітей із зони бойових дій

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Лубінець наполягає на примусовій евакуації дітей із зони бойових дій
Лубінець пропонує законодавчо закріпити примусову евакуацію дітей із зон бойових дій
фото: скриншот з відео

Лубінець наголошує, що держава несе відповідальність за безпеку дітей

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наполягає, що в Національному законодавстві України давно потрібно прописати примусову евакуацію дітей із зон бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Лубінця.

«На мій погляд, в Національному законодавстві України треба прописати примусову евакуацію для дітей. Але хто може визначити, яке право є найпершим? Якісь права ми повинні обмежувати», – заявив Лубінець.

«І от, на мій погляд, держава повинна чітко розуміти: Україна несе відповідальність за українських дітей. Якщо батьки не хочуть евакуюватися – це їхнє право, вони дорослі люди, але за дітей відповідальність лежить на державі та її органах», – додав Лубінець.

Лубінець вважає, що примусова евакуація для українських дітей давно мала бути закріплена в законі.

Нагадаємо, що Ради оборони Чернігівської області ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади. 

Через погіршення безпекової ситуації та підвищеною загрозою життю оголошено обов'язкову евакуацію з населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області. 

До слова, у листопаді Мінрозвитку повідомило про початок примусової евакуації дітей з небезпечних районів Донецької та Запорізької областей. Евакуація також обов’язкова для батьків. 

