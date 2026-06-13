179 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 червня 2026

Лінія фронту станом на 13 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 65 авіаційних ударів, скинувши 196 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники залучили для ураження 6438 дронів-камікадзе та здійснили 2154 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

13 червня на фронті відбулося 179 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 54 окупанти та 14 – поранені. Також наші захисники знищили чотири одиниці автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено три артилерійські системи й одну одиницю автомобільної техніки загарбників, а також знищено або подавлено 344 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Два бойових зіткнення відбулися на цих напрямках. Ворог завдав трьох авіаударів із застосуванням дев'яти керованих авіаційних бомб та здійснив 57 обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п'ять разів штурмував рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська, Ізбицького, Зибиного та в напрямку Лимана. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог один раз атакував наші позиції в напрямку населеного пункту Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили одинадцять спроб загарбників просунутися біля населених пунктів:

Новий Мир;

Дробишеве;

Лиман;

Діброва;

Торське;

Озерне та в напрямку Шийківки.

Ще два боєзіткнення тривають.

На Слов'янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили десять спроб загарбників просунутись вперед поблизу Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка. Одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку

Дев'ять атак відбили наші захисники поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка та в напрямку Костянтинівки, ще дві атаки тривають.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Василівки;

Родинського;

Шевченка;

Новопідгородного;

Котлиного;

Удачного;

Новопавлівки;

в напрямку Гришиного;

Нового Шахового;

Кучерового Яру;

Сергіївки.

Чотири боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Вороне.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 22 бойові зіткнення в районах населених пунктів:

Рибне;

Оленокостянтинівка;

Гуляйпільське;

Тернувате;

Залізничне;

Верхня Терса;

Чарівне;

в напрямку Добропілля, Воздвижівки.

Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку

Дві спроби загарбників просунутися вперед зупинили наші захисники в районах населених пунктів Степове та Степногірськ.

Нагадаємо, триває 1571-й день повномасштабної війни в Україні.