«Я не повернуся вже додому ніколи»: 105-річну херсонку евакуювали через постійні обстріли

Старенька довгий час жила у квартирі без світла та опалення

105-річна Ольга Будникова – одна з найстарших жительок Херсонської міської територіальної громади. Вона проживала у багатоповерховому будинку у Дніпровському районі міста. Через безпекову ситуацію жінку евакуювали в одну із лікарень. Кілька тижнів вона перебувала під наглядом лікарів, потім її розмістили у Херсонському міському геріатричному центрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

10 липня 2025 року жінці виповнилось 105 років. У Херсоні вона проживає з 1961 року. Переїхала сюди за місцем служби чоловіка, який був військовим. До виходу на пенсію працювала в одній з військових частин товарознавицею. Має звання «молодший лейтенант». Дітей подружжя не мало. Чоловік помер у 80-х роках.

Із тих пір вона проживала одна. До неї навідувались соціальні робітники. Жити у будинку в районі, який постійно перебуває під обстрілами армії РФ, було страшно, говорить пані Ольга.

«Як б’ють, гупне, – і я падаю одразу. Я не повернусь вже додому ніколи», – каже жінка.

Лікарі діагностували у жінки гіпертонічну хворобу та діабет, поки вона перебувала у медичному закладі.

«У неї по серцю все більш-менш стабільно, але проблеми є. Додому їй не можна. Постійно обстріли, у квартирі немає опалення та світла», – каже лікар-кардіолог Володимир Купчин.

У лікарні жінка перебувала кілька тижнів, потім її розмістили у Херсонському міському геріатричному центрі. Як розповіла заступниця Херсонського міського голови Наталя Чорненька, Ольга Будникова – не найстарша жителька Херсонської міської територіальної громади.

«У Херсонській громаді зараз на обліку перебувають 32 довгожителя. Це люди, яким виповнюється 100 років в цьому році, і ті, кому виповнилося 102, 103, 105. Є вже один херсонець, якому цьогоріч виповниться 106 років», – говорить Наталя Чорненька.

