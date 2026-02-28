Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Я не повернуся вже додому ніколи»: 105-річну херсонку евакуювали через постійні обстріли

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Я не повернуся вже додому ніколи»: 105-річну херсонку евакуювали через постійні обстріли
105-річна жителька Херсона Ольга Будникова тепер мешкає у геріатричному пансіонаті
фото: suspilne.media

Старенька довгий час жила у квартирі без світла та опалення

105-річна Ольга Будникова – одна з найстарших жительок Херсонської міської територіальної громади. Вона проживала у багатоповерховому будинку у Дніпровському районі міста. Через безпекову ситуацію жінку евакуювали в одну із лікарень. Кілька тижнів вона перебувала під наглядом лікарів, потім її розмістили у Херсонському міському геріатричному центрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

10 липня 2025 року жінці виповнилось 105 років. У Херсоні вона проживає з 1961 року. Переїхала сюди за місцем служби чоловіка, який був військовим. До виходу на пенсію працювала в одній з військових частин товарознавицею. Має звання «молодший лейтенант». Дітей подружжя не мало. Чоловік помер у 80-х роках.

Із тих пір вона проживала одна. До неї навідувались соціальні робітники. Жити у будинку в районі, який постійно перебуває під обстрілами армії РФ, було страшно, говорить пані Ольга.

«Як б’ють, гупне, – і я падаю одразу. Я не повернусь вже додому ніколи», – каже жінка.

Лікарі діагностували у жінки гіпертонічну хворобу та діабет, поки вона перебувала у медичному закладі.

«У неї по серцю все більш-менш стабільно, але проблеми є. Додому їй не можна. Постійно обстріли, у квартирі немає опалення та світла», – каже лікар-кардіолог Володимир Купчин.

У лікарні жінка перебувала кілька тижнів, потім її розмістили у Херсонському міському геріатричному центрі. Як розповіла заступниця Херсонського міського голови Наталя Чорненька, Ольга Будникова – не найстарша жителька Херсонської міської територіальної громади.

«У Херсонській громаді зараз на обліку перебувають 32 довгожителя. Це люди, яким виповнюється 100 років в цьому році, і ті, кому виповнилося 102, 103, 105. Є вже один херсонець, якому цьогоріч виповниться 106 років», – говорить Наталя Чорненька.

Нагадаємо, три тижні без їжі, з переохолодженням, під постійними російськими обстрілами прожила у Добропіллі на Донеччині 73-річна Галина Кухаренко. Її евакуював із міста екіпаж «Білих янголів». Жінка має контузію.

Раніше Сили оборони та Служба безпеки України евакуювали з Куп’янська 14 мешканців. Серед них було троє неповнолітніх, в тім числі й дворічна дитина. Людей вивезли до Харкова.

Також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наполягає, що в Національному законодавстві України давно потрібно прописати примусову евакуацію дітей із зон бойових дій.

Читайте також:

Теги: опалення жінка діабет Херсон обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анна з двомісячною Афіною у приватному будинку на Київщині, 27 січня 2026 року. Тато дівчинки воює на сході
Як змінилася народжуваність у Києві за час війни: статистика
24 лютого, 07:45
Ворожі безпілотники атакували територію Малинівської громади
Удар по Малинівці: рятувальники виявили під завалами ще двох загиблих
20 лютого, 20:16
Голова Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк згадав про атаку РФ по Україні в ніч на 12 лютого
ООН звернулася до Росії з закликом не атакувати енергетичну інфраструктуру України
12 лютого, 17:48
Через масовану атаку 12 лютого 2026 року частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики
У Деснянському районі столиці запроваджено екстрені відключення світла
12 лютого, 10:00
Один з тролейбусів після російської атаки
Ворог вдарив по комунальному підприємству в Херсоні: пошкоджено десяток тролейбусів
11 лютого, 11:13
Пункти незламності продовжують свою роботу у столиці
Теплопостачання на Троєщині відновлено, цілодобова робота аварійних бригад триває
9 лютого, 18:06
Президент поставив завдання Міністерству оборони та Повітряним силам домогтися від союзників жорсткого графіку постачання ракет
Енергетична тривога. Зеленський розповів, де найкритичніша ситуація
9 лютого, 14:24
18 січня російські війська скинули 316 штук керованих авіаційних бомб
У січні Росія скинула на Україну рекордну кількість КАБів
3 лютого, 15:23
Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років
Втручання у реєстр військовозобов’язаних: посадовиці ТЦК у Києві повідомлено про підозру
3 лютого, 14:55

Події в Україні

«Я не повернуся вже додому ніколи»: 105-річну херсонку евакуювали через постійні обстріли
«Я не повернуся вже додому ніколи»: 105-річну херсонку евакуювали через постійні обстріли
12-річний хлопчик із окупованої Херсонщини розповів, як російський солдат убив його матір
12-річний хлопчик із окупованої Херсонщини розповів, як російський солдат убив його матір
До Львова повернули останки сина підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
До Львова повернули останки сина підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
У Дніпрі «Шахед» упав за 10 метрів від будинку мера Філатова
У Дніпрі «Шахед» упав за 10 метрів від будинку мера Філатова
Найбільший виробник сталі закрив завод у Кривому Розі
Найбільший виробник сталі закрив завод у Кривому Розі
Росія атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині: що відомо
Росія атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині: що відомо

Новини

В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Сьогодні, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Вчора, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Вчора, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Вчора, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua