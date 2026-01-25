Із Добропілля евакуювали жінку, яка три тижні прожила у холодній хаті без їжі та води

«Білі янголи» привезли жінку до збірного евакуаційного пункту, тут їй надали першу медичну допомогу

Три тижні без їжі, з переохолодженням, під постійними російськими обстрілами прожила у Добропіллі на Донеччині 73-річна Галина Кухаренко. Її евакуював із міста екіпаж «Білих янголів». Жінка має контузію. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Галина Кухаренко розповіла: вдома немає світла, води та опалення, вікна розбиті російськими обстрілами.

«Я не їла, тільки чай пила. У квартирі – вікна розбиті, все. Я ще могла ходити по хаті, а тепер вже переохолодилася. Я падала, вставала і все одно йшла. Я і вчора встала і впала. А грошей у мене нема. Та і хто, я думала, мене вивезе», – розказала жінка.

Однак стареньку знайшов місцевий чоловік та наполягав, аби вона евакуювалася.

«Мене знайшов чоловік, Дмитро. І почав наполягати на евакуації. Він мені приніс їсти. А вчора він приніс мені кашу і котлету. Ну, я трохи з'їла, а більше я не можу. Та мені вже все одно. Ну, вивезли. Вже мені, мабуть... Тільки голову морочу. Вже я ніяка», – додає Галина Кухаренко.

Із Добропілля евакуювали 73-річну жінку із переохолодженням

«Білі янголи» привезли жінку до збірного евакуаційного пункту, тут їй надали першу медичну допомогу. Далі жінку мали доправити до транзитного центру у Лозовій на Харківщині. За даними заступника начальника міської військової адміністрації Віталія Головатенка, у Добропіллі залишається понад 1 300 людей.

Раніше Сили оборони та Служба безпеки України евакуювали з Куп’янська 14 мешканців. Серед них було троє неповнолітніх, в тім числі й дворічна дитина. Людей вивезли до Харкова.

Також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наполягає, що в Національному законодавстві України давно потрібно прописати примусову евакуацію дітей із зон бойових дій.