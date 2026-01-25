Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Із Добропілля евакуювали жінку, яка три тижні прожила у холодній хаті без їжі та води

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Із Добропілля евакуювали жінку, яка три тижні прожила у холодній хаті без їжі та води
«Білі янголи» привезли жінку до збірного евакуаційного пункту
фото: скріншот із відео

«Білі янголи» привезли жінку до збірного евакуаційного пункту, тут їй надали першу медичну допомогу

Три тижні без їжі, з переохолодженням, під постійними російськими обстрілами прожила у Добропіллі на Донеччині 73-річна Галина Кухаренко. Її евакуював із міста екіпаж «Білих янголів». Жінка має контузію. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Галина Кухаренко розповіла: вдома немає світла, води та опалення, вікна розбиті російськими обстрілами.

«Я не їла, тільки чай пила. У квартирі – вікна розбиті, все. Я ще могла ходити по хаті, а тепер вже переохолодилася. Я падала, вставала і все одно йшла. Я і вчора встала і впала. А грошей у мене нема. Та і хто, я думала, мене вивезе», – розказала жінка.

Однак стареньку знайшов місцевий чоловік та наполягав, аби вона евакуювалася.

«Мене знайшов чоловік, Дмитро. І почав наполягати на евакуації. Він мені приніс їсти. А вчора він приніс мені кашу і котлету. Ну, я трохи з'їла, а більше я не можу. Та мені вже все одно. Ну, вивезли. Вже мені, мабуть... Тільки голову морочу. Вже я ніяка», – додає Галина Кухаренко.

Із Добропілля евакуювали 73-річну жінку із переохолодженням

«Білі янголи» привезли жінку до збірного евакуаційного пункту, тут їй надали першу медичну допомогу. Далі жінку мали доправити до транзитного центру у Лозовій на Харківщині. За даними заступника начальника міської військової адміністрації Віталія Головатенка, у Добропіллі залишається понад 1 300 людей.

Раніше Сили оборони та Служба безпеки України евакуювали з Куп’янська 14 мешканців. Серед них було троє неповнолітніх, в тім числі й дворічна дитина. Людей вивезли до Харкова.

Також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наполягає, що в Національному законодавстві України давно потрібно прописати примусову евакуацію дітей із зон бойових дій.

Читайте також:

Теги: опалення жінка Донеччина евакуація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Кличка, аби тепло дійшло до домівок потрібно орієнтовно дві доби
Коли до будинків киян повернеться тепло? Кличко повідомив терміни
21 сiчня, 21:13
Після техногенної катастрофи у Алчевську 2008 року, місто знову залишилося без опалення
Алчевськ через 20 років знову залишився без опалення. Про що пишуть місцеві жителі
21 сiчня, 14:17
Лівий берег Києва внаслідок обстрілу поки без водопостачання
Після нічної атаки понад 5 тис. будинків Києва знову без опалення
20 сiчня, 10:23
Апарат парламенту сьогодні працюватиме дистанційно
Рада залишилася без тепла й води після обстрілу
20 сiчня, 10:13
Комунальники продовжують працювати, щоб подати тепло в будинки, які залишалися без теплопостачання після атаки на столицю 9 січня
Після атаки без тепла залишаються ще 32 будинки: де в Києві найскладніша ситуація
19 сiчня, 08:35
Діти, чиї будинки залишилися без світла й опалення після атак на енергосистему, змушені сидіти у пунктах обігріву. Київ, січень 2026 року
Уряд рекомендує київським школам подовжити канікули через енергокризу
15 сiчня, 23:02
Мобільний пункт незламності на Русанівці
На столичній Русанівці розгорнуто мобільний пункт незламності
12 сiчня, 17:25
Наслідки влучання БпЛА у приватну клініку на Оболоні
Удар дрона по медзакладу на Оболоні: кількість постраждалих зросла
5 сiчня, 08:33
Генштаб ЗСУ неодноразово спростовував заяви російської сторони про нібито захоплення Мирнограда
ISW оцінив просування окупантів у Родинському та Мирнограді
29 грудня, 2025, 08:41

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 26 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 січня 2026: традиції та молитва
Із Добропілля евакуювали жінку, яка три тижні прожила у холодній хаті без їжі та води
Із Добропілля евакуювали жінку, яка три тижні прожила у холодній хаті без їжі та води
Прогноз погоди на тиждень 26 січня – 1 лютого 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 26 січня – 1 лютого 2026 року
42 доби в оточенні. Герой України розповів, що не варто брати з собою на позицію
42 доби в оточенні. Герой України розповів, що не варто брати з собою на позицію
Слідом за фудтраками з гарячими напоями Трійка планує запустити стаціонарні пункти незламності для киян
Слідом за фудтраками з гарячими напоями Трійка планує запустити стаціонарні пункти незламності для киян
Брав участь в обороні Києва. Згадаймо Анатолія Грекова
Брав участь в обороні Києва. Згадаймо Анатолія Грекова

Новини

Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
Вчора, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Вчора, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Вчора, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua