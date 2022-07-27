Військові із засідки знищили БМП окупантів (відео)

фото з відкритих джерел

Одним пострілом з ПТРК «Скіф» українські бійці знищили ворожу БМП-2 разом з усім екіпажем

Бійці Збройних сил України змогли влучним пострілом знищити російський БМП-2. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

Зазначається, що бійці загону спеціального призначення Нацгвардії змогли підібратися впритул до ворожої техніки і влаштували засідку.

Одним пострілом з ПТРК «Скіф» вони знищили БМП-2 разом з усім екіпажем.

МВС також оприлюднило відео.

Нагадаємо, триває сто п’ятдесят четверта доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін