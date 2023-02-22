Військові попередили про ймовірну атаку дронів у найближчі години

Окупанти запустили «Шахеди» з району Азовського моря

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник підтвердив запуск російських безпілотників з району Азовського моря. Про це він написав у Telegram.

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До цього, про можливу атаку дронами попереджали моніторингові групи.

«Увага, зафіксовано пуски ворожих БПЛА «Шахед» з Приморсько-Ахтарська (район Азовського моря – «Главком»). Слідкуйте за сигналами повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують залучати іранських інструкторів для організації ударів дронами по території України.

До слова, триває 364-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині.