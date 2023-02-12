Американський історик зібрав понад $1,2 млн на «ловця шахедів» для України

Тімоті Снайдер – відомий сучасний історик, професор Єльського університету

Американський історик Тімоті Снайдер зібрав понад $1,2 мільйона на систему, яка допомагає боротися з ворожими дронами-камікадзе. Її називають «ловцем шахедів». Про це віцепрем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Легендарний історик та великий друг України Тімоті Снайдер зібрав понад 1 268 000 $ на «Ловця шахедів». 6 таких систем вже захищають енергетичні об‘єкти України від російських атак. Завдяки збору Тімоті закупимо ще більше «ловців», – написав Федоров.

Також він зазначив, що загалом через платформу United24 на «Ловця Шахедів» задонатили 11 278 разів. Збір, зокрема, підтримали Гілларі Клінтон та Ювал Ной Харарі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо ви допомогли у цьому зборі, ви допомогли врятувати життя. Дякую вам. Навколо нас твориться історія, і в кожного з нас є свої ролі, великі чи маленькі, які ми можемо зіграти», – наголосив Тімоті Снайдер.

Зазначимо, Тімоті Снайдер – відомий сучасний історик, професор Єльського університету. Він є автором книжок «Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття», «Чорна земля», «Криваві землі», «Шлях до несвободи» та інших праць про історію Європи.

Нагадаємо, історик Тімоті Снайдер поширив фото українського воїна, який в окопі читає його книгу – допис через декілька годин набрав понад 1 млн переглядів.