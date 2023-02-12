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Американський історик зібрав понад $1,2 млн на «ловця шахедів» для України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Американський історик зібрав понад $1,2 млн на «ловця шахедів» для України
Президент Володимир Зеленський та історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер
фото: Офіс президента

Тімоті Снайдер – відомий сучасний історик, професор Єльського університету

Американський історик Тімоті Снайдер зібрав понад $1,2 мільйона на систему, яка допомагає боротися з ворожими дронами-камікадзе. Її називають «ловцем шахедів». Про це віцепрем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

«Легендарний історик та великий друг України Тімоті Снайдер зібрав понад 1 268 000 $ на «Ловця шахедів». 6 таких систем вже захищають енергетичні об‘єкти України від російських атак. Завдяки збору Тімоті закупимо ще більше «ловців», – написав Федоров.

Також він зазначив, що загалом через платформу United24 на «Ловця Шахедів» задонатили 11 278 разів. Збір, зокрема, підтримали Гілларі Клінтон та Ювал Ной Харарі.

«Якщо ви допомогли у цьому зборі, ви допомогли врятувати життя. Дякую вам. Навколо нас твориться історія, і в кожного з нас є свої ролі, великі чи маленькі, які ми можемо зіграти», – наголосив Тімоті Снайдер.

Зазначимо, Тімоті Снайдер – відомий сучасний історик, професор Єльського університету. Він є автором книжок «Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття», «Чорна земля», «Криваві землі», «Шлях до несвободи» та інших праць про історію Європи.

Нагадаємо, історик Тімоті Снайдер поширив фото українського воїна, який в окопі читає його книгу – допис через декілька годин набрав понад 1 млн переглядів. 

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