Американський історик зібрав понад $1,2 млн на «ловця шахедів» для України
Тімоті Снайдер – відомий сучасний історик, професор Єльського університету
Американський історик Тімоті Снайдер зібрав понад $1,2 мільйона на систему, яка допомагає боротися з ворожими дронами-камікадзе. Її називають «ловцем шахедів». Про це віцепрем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.
«Легендарний історик та великий друг України Тімоті Снайдер зібрав понад 1 268 000 $ на «Ловця шахедів». 6 таких систем вже захищають енергетичні об‘єкти України від російських атак. Завдяки збору Тімоті закупимо ще більше «ловців», – написав Федоров.
Також він зазначив, що загалом через платформу United24 на «Ловця Шахедів» задонатили 11 278 разів. Збір, зокрема, підтримали Гілларі Клінтон та Ювал Ной Харарі.
«Якщо ви допомогли у цьому зборі, ви допомогли врятувати життя. Дякую вам. Навколо нас твориться історія, і в кожного з нас є свої ролі, великі чи маленькі, які ми можемо зіграти», – наголосив Тімоті Снайдер.
Зазначимо, Тімоті Снайдер – відомий сучасний історик, професор Єльського університету. Він є автором книжок «Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття», «Чорна земля», «Криваві землі», «Шлях до несвободи» та інших праць про історію Європи.
Нагадаємо, історик Тімоті Снайдер поширив фото українського воїна, який в окопі читає його книгу – допис через декілька годин набрав понад 1 млн переглядів.
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