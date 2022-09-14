Військові скаржаться, що інформацію із «супутника Притули» монополізувала одна зі структур

«Інформація з ICEYE – координата місця, де є скупчення заліза»

В інтерв’ю «Главкому» підполковник Ярослав Гончар описав проблему, яка виникла із використанням даних супутників ICEYE, один із яких було придбано благодійним фондом Сергія Притули.

«Складається ситуація, що джерело інформації з супутників ICEYE, грубо кажучи, монополізувала одна із агенцій сил безпеки та оборони України. Вся інформація заходить на них, вони намагаються самостійно усе обробити і самостійно розповсюдити між користувачами. І у такий спосіб створюють затримку замість того, щоби зробити дистрибуцію вхідної інформації одразу між зацікавленими користувачами і забезпечити сервіс підтримки, якщо у людей будуть виникати складнощі з дешифровкою отриманих даних», – каже Гончар.

Імовірно, так відбулося через те, що немає фахівців на нижчих рівнях, які вміли би зчитувати інформацію із супутників ICEYE. Проте спроб налагодити розповсюдження інформації в інший спосіб не було. Така система загальмовує надходження інформації на передову.

Керівництво відповідає на цю проблему, що діюча нормативна база ЗСУ і способи організації взаємодії між структурними підрозділами врегульовані саме так. Тобто розповсюдження інформації може здійснюватися тільки шляхом згори вниз і ніяк інакше, шляхом надсилання формалізованого документу від вищого штабу до нижчого. Не передбачається легальної можливості використання сучасних інструментів взаємодії, інформаційних порталів, до яких усі, хто користується інформацією, могли би отримати контрольований доступ.

«Звичайно, у військовому середовищі діють і мають бути певні обмеження у доступі до інформації, бо це засекречене середовище. Але відкрити доступ для тих, хто має за обов’язками працювати з такою інформацією – це все технічне питання. Ми ж з вами живемо у 21 столітті, коли є можливість зареєструвати 50 користувачів, яким необхідна інформація і вони одразу могли би брати її з порталу. Але ні, ми все одно вперто продовжуємо пересилати її з вищого штабу до нижчого у документі формату Word. І вона сильно втрачає свою цінність внаслідок затримок», – повідомив підполковник.

Нагадаємо, ICEYE – фінська компанія-виробник мікросупутників. Благодійний фонд Сергія Притули придбав за приблизно 600 млн грн один із супутників цієї компанії разом із доступом до бази даних сузір’я супутників терміном один рік. Зазначимо, що розпорядником інформації із супутників ICEYE в Україні є Збройні сили і Головне управління розвідки, яке є розвідувальним органом Міністерства оборони.