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Мобілізація на Львівщині. Військкоми почали видавати повістки по-новому

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мобілізація на Львівщині. Військкоми почали видавати повістки по-новому
Відео з камер будуть використовуватися для розв’язання конфліктних ситуацій
фото з відкритих джерел

Військкоми почали використовувати бодікамери під час щоденних патрулювань

У Львівській області військовослужбовці ЗСУ, які виконують завдання Генерального штабу щодо мобілізації, використовуватимуть бодікамери. Це відбуватиметься під час щоденних патрулювань та здійснення заходів оповіщення громадян, повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК.

«Звертаємось до  громадян, що не свідомо ставляться до виконання своїх конституційних обов’язків і майже за два роки повномасштабної війни й досі не стали на військовий облік, виправдовуючи свою безвідповідальність повторюванням повідомлень і тез, які активно ширяться ворожими ІПСО та направлені на зрив мобілізаційних заходів», – йдеться у повідомленні.

Мобілізація на Львівщині. Військкоми почали видавати повістки по-новому фото 1

Українців попередили, що відео, записані з бодікамер під час патрулювань, будуть потрапляти до ТЦК на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати якусь подію та об’єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. В Міноборони зазначили, що законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.

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Теги: Львівщина мобілізація ТЦК повістка

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