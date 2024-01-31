Мобілізація на Львівщині. Військкоми почали видавати повістки по-новому

Військкоми почали використовувати бодікамери під час щоденних патрулювань

У Львівській області військовослужбовці ЗСУ, які виконують завдання Генерального штабу щодо мобілізації, використовуватимуть бодікамери. Це відбуватиметься під час щоденних патрулювань та здійснення заходів оповіщення громадян, повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК.

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«Звертаємось до громадян, що не свідомо ставляться до виконання своїх конституційних обов’язків і майже за два роки повномасштабної війни й досі не стали на військовий облік, виправдовуючи свою безвідповідальність повторюванням повідомлень і тез, які активно ширяться ворожими ІПСО та направлені на зрив мобілізаційних заходів», – йдеться у повідомленні.

Українців попередили, що відео, записані з бодікамер під час патрулювань, будуть потрапляти до ТЦК на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати якусь подію та об’єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях.

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Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. В Міноборони зазначили, що законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.