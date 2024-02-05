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Генерал Бундесверу пояснив, чому Україні потрібна додаткова мобілізація

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Генерал Бундесверу пояснив, чому Україні потрібна додаткова мобілізація
Наразі воєнний стан та мобілізація в Україні тривають до 14 лютого
фото з відкритих джерел

Зараз словами німецького генерала, українські військові, які перебувають вже 24 місяці на фронті, потребують регенерації

Голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що без додаткової мобілізації Україні не обійтися. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню RND.

«Україні, безумовно, доведеться мобілізувати більше солдатів – просто через кількість втрат, наскільки ми бачимо. Але й через те, що війська, деякі з яких на фронті вже 24 місяці, потребують регенерації», – сказав німецький генерал.

Військовий наголосив, що зараз в Україні обговорюють тип і обсяг мобілізації, це «політичний» і «соціальний переговорний процес, в якому також відіграє роль демографічна ситуація в Україні».

Фройдінг зазначив, що економічній спроможності своєї держави Україна має приділяти стільки ж уваги, скільки її військовому потенціалу.

Відповідаючи на запитання, коли завершиться війна, німецький генерал сказав, що «це закінчиться, коли Україна виграє».

«Я налаштований оптимістично, тому що ми впевнені в тому, що можуть зробити українські Збройні сили, тому що ми впевнені в цінності нашої підтримки, тому що ми впевнені в єдності партнерів України, які мають наполегливість досягти цього, щоб прийти до результату, якого ми всі хочемо», – сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти №№ 10456 та 10457 щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Наразі воєнний стан та мобілізація в Україні тривають до 14 лютого. Президент пропонує продовжити їх ще на 90 діб – до 13 травня 2024 року. Це буде десятим голосуванням парламенту за продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.

Зокрема, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. 

Як повідомлялося раніше, у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до територіальних центрів комплектування (ТЦК) у електронному кабінеті призовника. При цьому повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив.

До слова, новий закон про мобілізацію Верховна Рада зможе ухвалити не раніше березня – має відбутися ще кілька голосувань, внесення правок та надання документа на підпис президенту. Такий прогноз зробив народний депутат Ярослав Железняк.

Читайте також: Закон про мобілізацію. Друга версія краще?
Теги: війна Німеччина мобілізація ЗСУ

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