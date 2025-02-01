Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військовий розповів, як дізнавався новини про Україну у полоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Військовий розповів, як дізнавався новини про Україну у полоні
Роман Борщ після звільнення з полону
фото з відкритих джерел

Українські військові, які потрапили в російський полон, перебували в інформаційному вакуумі

Колишній журналіст та військовий, якого було звільнено з російського полону через 33 місяці, Роман Борщ, розповів, що дізнавався інформацію про події в Україні від інших людей, які пізніше потрапляли у полон. Про це він сказав в інтерв'ю «Еспресо».

«Ми дійсно були там (у російському полоні, – ред.) в інформаційному вакуумі, але десь до осені 2024-го в колонії, де я перебував, привозили ще людей з полів, які тільки-тільки потрапили в полон. І десь була можливість поспілкуватися з ними. Зрозуміло, середньостатистичний військовий може досконало не знати політичної ситуації, але якісь найпростіші речі знали», – зазначив захисник.

Також Роман поділився, як дізнався про те, що українські військові зайшли в Курську область Росії.

«Тоді так було аж дивно наче, але ти приїжджаєш, розумієш, ну так, значить, це добре. Про ті ж безпілотні сили, до речі, також хтось сказав», – зазначив військовий.

Він наголосив, що його також дуже турбувала ситуація в Україні, адже дехто розповідав йому, що там все погано.

«Усе одно я розумів і вірив, що має бути все тут добре. Але десь отой маленький шматочок тривоги все-таки був: от як приїдеш, а що там? Але звичайно, що приїхав, і дуже насправді все добре. Відносно, звичайно. Зрозуміло, що дуже багато війна своїх коректив унесла, але відносно ще все добре», – розповів військовий.

Нагадаємо, колишній бранець РФ, боєць «Азову» Артур Ніверчук перебував у російському полоні 884 дні. За два роки він змінив вісім колоній, серед яких була одна із найжорстокіших в РФ – «Чорний дельфін». 

Також азовець, захисник Маріуполя та військовополонений Михайло Чапля в інтерв’ю «Бердянськ 24» розповів, які методи катування росіян застосовують до українців у полоні. За його словами, вони випитують, чим людина займається в житті, ким вона є, і після цього – сильно бʼють.

«Б’ють щодня. Ти стоїш з заплющеними очима, руки вивернуті. Тебе б’ють в долоні шокером. Тебе б’ють по ногах, б’ють дубинками по ребрах, відбивають нирки. Є спецназівець, який хоче самоствердитися. Питає, хто ти по життю, у них така фішка. Кажеш, що азовець і він пробиває тобі в печінку. Вистачає два-три удари, щоб тебе зігнуло. Йде моральний тиск», – зауважив захисник.

За те, що чоловік офіцер «Азову», його пару разів переводили в карцер.

Читайте також:

Теги: війна полон військові чоловік журналіст Артур роман Бердянськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нетаньягу сподівається зустрітися з Трампом вже наступного тижня
Нетаньягу може зустрітися з Трампом у Вашингтоні: ЗМІ назвали дату
28 сiчня, 05:38
Росія намагається посилити співпрацю з Іраком
Кремль поглиблює співпрацю з Іраком, використовуючи Telegram-канал – ISW
26 сiчня, 09:25
Правоохоронці затримали колишнього комбрига 155-ї омбр
Затримано екскомандира 155-ї бригади ЗСУ за дезертирство підлеглих
20 сiчня, 15:16
Наслідки ворожої атаки на Київ вранці 18 січня
РФ вдарила на світанку по Україні «Іскандерами»: дані Повітряних сил
18 сiчня, 09:16
РЛС 92Н6 та пускова ЗРК С-400
Сили оборони знищили російську радіолокаційну станцію комплексу С-400
17 сiчня, 09:52
За словами Кулеби, зниження мобілізаційного віку не буде вітатися українським суспільством
Кулеба зізнався, що відмовив свого 18-річного сина йти на фронт
11 сiчня, 22:45
34 ворожих «Шахеди» збили сили ППО, ще 47 були локаційно втрачені
Окупанти вночі запустили по Україні понад 80 дронів: є руйнування та постраждалі
4 сiчня, 09:18
Ювелірні вироби зі смарагдами вартістю понад £10 млн зникли
Зухвале пограбування маєтку у Лондоні на $13 млн: що вчинив злочинець
2 сiчня, 16:31
У Нововасилівці точаться запеклі бої
Покровський напрямок: DeepState повідомив про важку ситуацію в Нововасилівці
2 сiчня, 00:52

Події в Україні

Військовий розповів, як дізнавався новини про Україну у полоні
Військовий розповів, як дізнавався новини про Україну у полоні
Артилеристи показали, як нищать росіян легендарним смертоносним «Ураганом»
Артилеристи показали, як нищать росіян легендарним смертоносним «Ураганом»
Навіщо Росії Дніпропетровська область: офіцер ЗСУ зробив несподівану заяву
Навіщо Росії Дніпропетровська область: офіцер ЗСУ зробив несподівану заяву
Зеленський: Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні
Зеленський: Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні
Чоловік намагався ввезти в Україну елітного алкоголю на мільйон гривень
Чоловік намагався ввезти в Україну елітного алкоголю на мільйон гривень
На Полтавщині стався землетрус
На Полтавщині стався землетрус

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Стрітення Господнє 2025: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
158K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 лютого: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 лютого 2025
11K
Потрощені будинки та пожежі: шахеди вночі атакували Київщину (фото)
11K
Сирський придумав, як зменшити масштаби СЗЧ
9910
Керівництво СІЗО провело шмон у камері Крупи. Стало відомо про знахідку

Новини

Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 1 лютого
Сьогодні, 06:00
Авіакатастрофа у Філадельфії, ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю: головне за ніч
Сьогодні, 05:48
Ліміти на грошові перекази, бронювання, розмір пенсії: що змінилося з 1 лютого
Сьогодні, 05:00
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар по Одесі, нова снарядна ініціатива від Чехії. Головне за 31 січня
Вчора, 21:11
Туман, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 31 січня
Вчора, 05:55

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua