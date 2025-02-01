Військовий розповів, як дізнавався новини про Україну у полоні

Українські військові, які потрапили в російський полон, перебували в інформаційному вакуумі

Колишній журналіст та військовий, якого було звільнено з російського полону через 33 місяці, Роман Борщ, розповів, що дізнавався інформацію про події в Україні від інших людей, які пізніше потрапляли у полон. Про це він сказав в інтерв'ю «Еспресо».

«Ми дійсно були там (у російському полоні, – ред.) в інформаційному вакуумі, але десь до осені 2024-го в колонії, де я перебував, привозили ще людей з полів, які тільки-тільки потрапили в полон. І десь була можливість поспілкуватися з ними. Зрозуміло, середньостатистичний військовий може досконало не знати політичної ситуації, але якісь найпростіші речі знали», – зазначив захисник.

Також Роман поділився, як дізнався про те, що українські військові зайшли в Курську область Росії.

«Тоді так було аж дивно наче, але ти приїжджаєш, розумієш, ну так, значить, це добре. Про ті ж безпілотні сили, до речі, також хтось сказав», – зазначив військовий.

Він наголосив, що його також дуже турбувала ситуація в Україні, адже дехто розповідав йому, що там все погано.

«Усе одно я розумів і вірив, що має бути все тут добре. Але десь отой маленький шматочок тривоги все-таки був: от як приїдеш, а що там? Але звичайно, що приїхав, і дуже насправді все добре. Відносно, звичайно. Зрозуміло, що дуже багато війна своїх коректив унесла, але відносно ще все добре», – розповів військовий.

Нагадаємо, колишній бранець РФ, боєць «Азову» Артур Ніверчук перебував у російському полоні 884 дні. За два роки він змінив вісім колоній, серед яких була одна із найжорстокіших в РФ – «Чорний дельфін».

Також азовець, захисник Маріуполя та військовополонений Михайло Чапля в інтерв’ю «Бердянськ 24» розповів, які методи катування росіян застосовують до українців у полоні. За його словами, вони випитують, чим людина займається в житті, ким вона є, і після цього – сильно бʼють.

«Б’ють щодня. Ти стоїш з заплющеними очима, руки вивернуті. Тебе б’ють в долоні шокером. Тебе б’ють по ногах, б’ють дубинками по ребрах, відбивають нирки. Є спецназівець, який хоче самоствердитися. Питає, хто ти по життю, у них така фішка. Кажеш, що азовець і він пробиває тобі в печінку. Вистачає два-три удари, щоб тебе зігнуло. Йде моральний тиск», – зауважив захисник.

За те, що чоловік офіцер «Азову», його пару разів переводили в карцер.