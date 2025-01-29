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Повна ізоліція та заварені вікна. Азовець розповів про умови найжорстокішої колонії РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Повна ізоліція та заварені вікна. Азовець розповів про умови найжорстокішої колонії РФ
Військовий зазначив, що раз на місяць кожного полоненого возили на ізолятор
фото з відкритих джерел

«Приносили в основному якусь кашу, порція мінімальна. Якщо мала приїхати якась перевірка з Москви, могли дати ще по пів котлети»

Колишній бранець РФ, боєць «Азову» Артур Ніверчук перебував у російському полоні 884 дні. За два роки він змінив вісім колоній, серед яких була одна із найжорстокіших в РФ – «Чорний дельфін». Про це він розповів в інтервʼю «Уніан».

За його словами, 80% людей у цій колонії сидять з пожиттєвим статусом і 20% – це суворий режим, вони обслуговують колонію.

«До повномасштабного вторгнення в Україну там були дуже жорсткі умови. В’язні сиділи без денного світла – вікна чимось були заклеєні. Тобто вони навіть не орієнтувалися, яка зараз пора доби. Водили їх з мішками на голові, щоб не могли запам'ятати план колонії, у супроводі собак. Але потім ці правила змінили», – розповів військовий.

Ніверчук зазначив, що українські полонені ходили на повен зріст, без наручників, але голова мала бути опущена, щоб не бачити, що відбувається навкруги. Полонених супроводжували інспектори.

Також вʼязні у цій колоні примусово працюють на швейному виробництві. «За роботу платили 2-3 тис. рублів. Працювати доводилося з 07:00 до 20:00, вихідний лише неділя. Однак, якщо, наприклад, у середу приїжджала перевірка з Москви, то поки вони там все «шмонали» і перевіряли, в'язні не працювали. Натомість потім у них повністю робочою була неділя. Тобто працювати доводилося по кілька тижнів без вихідних», – пригадав Ніверчук.

Щодо полонених, то працювали ті, пояснює військовий, хто мав документи. У кого їх не було – перебував на так званих карантинних умовах, у повній ізоляції і не перетинався з іншими ув'язненими.

Ніверчук зауважив, що у колонії було кілька корпусів, всі з ремонтом, у камері сиділи по 20-30 людей, а їжу роздавали в'язні з суворого режиму.

«Приносили в основному якусь кашу, швиденько розкидали по тарілках, порція мінімальна. Якщо мала приїхати якась перевірка з Москви, могли дати ще по пів котлети, наприклад. Мінімум солі, перцю. Взагалі щодо якості харчування – вони цим особливо не переймалися. Їхнє завдання – швидкість, чим швидше звільняться, тим більше відпочиватимуть», – пояснив бранець РФ.

Військовий також додав, що раз на місяць кожного полоненого возили на ізолятор.

«Давали 10-15 діб, мені особисто давали тричі по 12 діб. Я там сидів повністю ізольований. В тому приміщенні є клітка, яка відгороджує двері і вікно. Вони дуже голосно вмикали радіо. В кожних дверях була кватирка, яку відчиняли і через неї давали їжу. Неодноразово і мене, і хлопців змушували підставляти пальці туди на решітку і дерев'яним підносом їх відбивали. Так знущалися…», - пригадав Ніверчук.

За його словами, це тривало до травня 2024-го, ймовірно, про все це дізналася московська прокуратура, навідалася перевірка і «поставила адміністрацію на місце».

Нагадаємо, азовець, захисник Маріуполя та військовополонений Михайло Чапля в інтерв’ю «Бердянськ 24» розповів, які методи катування росіян застосовують до українців у полоні. За його словами, вони випитують, чим людина займається в житті, ким вона є, і після цього – сильно бʼють.

«Б’ють щодня. Ти стоїш з заплющеними очима, руки вивернуті. Тебе б’ють в долоні шокером. Тебе б’ють по ногах, б’ють дубинками по ребрах, відбивають нирки. Є спецназівець, який хоче самоствердитися. Питає, хто ти по життю, у них така фішка. Кажеш, що азовець і він пробиває тобі в печінку. Вистачає два-три удари, щоб тебе зігнуло. Йде моральний тиск», – зауважив захисник.

За те, що чоловік офіцер «Азову», його пару разів переводили в карцер.

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Теги: прокуратура радіо документи Артур харчування правила полон росія

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