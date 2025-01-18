Скільки «Іскандерів» РФ випустила по Україні вранці: дані Повітряних сил

Росія зранку атакувала балістикою столицю

Російські терористи вночі атакували Україну 39-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

Дрони запускали із Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

Також ворог застосував чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23. Пуски були із Воронезької та Брянської областей.

«Станом на 08:00 підтверджено збиття двох балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 на Київщині та 24-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях», – йдеться в повідомленні.

Ще 14 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

«На жаль, внаслідок ворожого удару по Києву загинули люди – збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі міста. Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін», – зазначають в Повітряних силах.

Також був удар по Запоріжжю. За попередніми даними, на даний час інформації про загиблих у Запоріжжі немає, тривають пошукові роботи, але є постраждалі, їм надається допомога. Противник вдарив балістикою по одному з підприємств міста, також пошкоджено будинки і транспортні засоби.

Нагадаємо, у столиці під ранок прогриміла серія гучних вибухів. Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська». Пошкоджені скляні елементи входу на станцію. Її закрито на вхід і вихід.

Поїзди прямують без зупинки на станції.

Внаслідок атаки у Шевченківському районі виникла пожежа.

Там повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.

Вже відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки на Київ.

😱Ранок 18 січня 2025 року в Києві 😥 pic.twitter.com/gRpW3F748P — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 18, 2025

До слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.