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В Україні російським полоненим дозволять дзвінки рідним, але за певних умов

Ірина Бура
glavcom.ua
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В Україні російським полоненим дозволять дзвінки рідним, але за певних умов
Дзвінки будуть відбуватись за допомогою засобів ІР-телефонії з відповідним програмним забезпеченням
фото з відкритих джерел

Право на телефонні дзвінки отримають військовополонені, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень

 

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку тримання військовополонених. Їм дозволять телефонні дзвінки. Про це заявив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як зазначається, що за технічної можливості та за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими ті зможуть отримати право на телефонні розмови.

Дзвінки будуть відбуватись за допомогою засобів ІР-телефонії з відповідним програмним забезпеченням, що перебуває на балансі табору.

Зокрема, право на телефонні дзвінки отримають військовополонені, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень. Вони повинні отримати письмовий дозвіл слідчого, прокурора або суду в рамках кримінального провадження та погодження від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, з березня 2022 року по червень 2024 року Мін’юст створив чотири табори для тримання російських військовополонених і додатково організував їхнє розміщення, охорону та медичне забезпечення у більш ніж пів сотні дільниць, створених в установах виконання покарань. На зазначені цілі безпосередньо спрямували 294,2 млн гривень.

Окрім того, російським полоненим окупантам в Україні створили настільки комфортні умови, що це стало заважати обмінам. Росіяни інколи просто не хочуть повертатися додому, адже у багатьох із них там набагато гірше, ніж у неволі. Таку думку висловив український журналіст і блогер Володимир Золкін, який бере інтерв'ю у полонених окупантів.

До слова, полонені російські солдати поскаржилися на військових, яких КНДР направила до Росії для участі у війні проти України. Росіяни заявили про зухвале та безрозсудне поводження корейців. 

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Теги: росія кримінал війна полон Україна росіяни

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