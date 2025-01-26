Кремль поглиблює співпрацю з Іраком, використовуючи Telegram-канал – ISW

Офіційні особи Іраку заявили про відкритість до розширення торгівлі й іноземних інвестицій з російськими партнерами

Росія намагається посилити співпрацю з Іраком, використовуючи пропагандистський Telegram-канал Rybar, для збільшення впливу на країну. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 25 січня паблік Rybar заявив, що його команда разом із засновником Михайлом Звінчуком відвідала Ірак. Пропагандисти зазначили, що в Іраку провели зустрічі із прем’єр-міністром Мохаммадом Шиа Аль-Судані, а також іншими високопосадовцями країни.

«Канал стверджував, що офіційні особи Іраку відзначили свою відкритість до розширення торгівлі й іноземних інвестицій з російськими партнерами та зацікавленість у подальшому розвитку російсько-іракських відносин. Канал закликав російські компанії, медіакомпанії, блогерів та інвесторів розпочати вивчення можливостей в Іраку», – йдеться в повідомленні.

В Інституті зазначають, що це не перший візит пропагандистів Rybar до Іраку. У серпні 2024 року вони також зустрічалися з іракськими чиновниками.

На думку фахівців, Росія намагається посилити співпрацю з Іраком, готуючись до можливого скорочення американської військової присутності у країні, адже РФ розглядає тісні відносини з Іраком, як стратегічну можливість для зміцнення впливу та витіснення США як ключового партнера з безпеки.

Раніше повідомлялося, що для війни в Україні Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку за допомогою іранських мереж із контрабанди зброї.

Ірак приймав американські та західні війська після повалення Саддама Хусейна у 2003 році, а США навчали та постачали різні підрозділи іракської армії та сил спеціального призначення для захисту багдадського уряду від повстанців. Після двох десятиліть війни країна наповнена зброєю.

Велика її частина легально перейшла до рук шиїтських груп, що підтримуються Іраном, які виступають проти присутності США в країні, але з 2016 року офіційно включені до складу іракських збройних сил у рамках боротьби з «Ісламською державою».